Fiscal general negó polémica entre fiscal Lucy Laborde y su despacho

La Fiscalía General de la Nación ratificó a la fiscal Lucy Laborde en la investigación que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La decisión fue adoptada tras declararse infundada la recusación presentada por el abogado defensor, Alejandro Carranza, quien solicitaba apartarla del caso.

Frente a las versiones que daban cuenta de tensiones internas, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, negó que exista un conflicto entre la funcionaria que adelanta el caso, la Dirección de Lavado de Activos y su propio despacho.

“No existe una polémica entre la fiscal que adelanta el caso y la dirección de lavado de activos o mi despacho como tal. Y lo que ha trascendido a los medios de comunicación, a mi modo de ver, son preocupaciones probablemente a mi juicio menores de la fiscal, quien ha asumido que algunas actuaciones que son normales en el rol y en el direccionamiento estratégico que adelantamos bajo la dirección mía”, consideró la fscal en una reciente atención a medios.



La funcionaria explicó que, bajo su dirección, la entidad promueve la asociación de casos con el propósito de articular los procesos.

"No queremos tener dos y tres noticias por los mismos hechos. Por eso se convoca una mesa de trabajo, para que haya un trabajo de articulación y no estemos como haciendo una cosa aquí y allá”, explicó tras la inconformidad expresada por la fiscal Laborde, quien denunció su inconformidad con una reunión de la Fiscalía en la que, afirma, se discutieron detalles de la imputación y la medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, sin su conocimiento previo y violando el principio de reserva procesal.

Fiscal Lucy Laborde en audiencia de este jueves. BLU Radio

Camargo reconoció que las inquietudes expresadas por Laborde podrían corresponder a “preocupaciones menores”, pero insistió en que la Fiscalía respalda plenamente su gestión.

Publicidad

La fiscal general reiteró que las decisiones sobre la asignación de casos obedecen a reglas internas para evitar duplicidad de actuaciones. “En lo que tiene que ver con aquellos casos donde hay procesos que se adelantan en varias fiscalías, hay unas reglas que se han establecido para saber quién los asume para no duplicar y triplicar después”.

La decisión se da en medio de una reciente controversia entre la fiscal Laborde y la Fiscalía General, debido a que el pasado 22 de septiembre, Laborde, por medio de una carta, denunció presiones indebidas en el caso y advirtió que ella no había solicitado una fiscal de apoyo, la cual fue designada, sin la presunta consulta o petición previa de la funcionaria.