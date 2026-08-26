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Blu Radio  / Judicial  / A la cárcel tres señalados de integrar 'Los Asesores Fantasmas' por hurtos bancarios

A la cárcel tres señalados de integrar 'Los Asesores Fantasmas' por hurtos bancarios

Presuntamente se presentaban como asesores o funcionarios bancarios, se acercaban a los usuarios y, mediante engaños, obtenían su confianza para posteriormente apoderarse del dinero.

A la cárcel tres señalados de integrar ‘Los Asesores Fantasmas’ por hurtos bancarios.
A la cárcel tres señalados de integrar ‘Los Asesores Fantasmas’ por hurtos bancarios. Foto cortesía.
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 26 de ago, 2026

Tres presuntos integrantes de 'Los Asesores Fantasmas', grupo delincuencial señalado de hurtar dinero a usuarios bancarios mediante la suplantación de funcionarios de entidades financieras, fueron enviados a la cárcel por decisión de una juez de control de garantías.

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Los procesados son Magnolia Margot Valencia, Pedro Celestino Gutiérrez Mendoza y Manuel Fuentes Pérez, quienes estarían involucrados en hechos registrados en Cali, Jamundí y Cartago, en el Valle del Cauca; Pasto, en Nariño, y Maicao, en La Guajira.

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De acuerdo con la investigación, los tres señalados habrían comenzado a desarrollar estas actividades desde septiembre de 2025. Para ello, presuntamente se presentaban como asesores o funcionarios bancarios, se acercaban a los usuarios y, mediante engaños, obtenían su confianza para posteriormente apoderarse del dinero.

La Fiscalía sostiene que registros de cámaras de seguridad, análisis morfológicos y otras actividades de policía judicial permitieron establecer la posible participación de los procesados en al menos seis hechos. Según el ente investigador, en estos casos habrían sido hurtados cerca de 91 millones de pesos.

Uno de los hechos investigados ocurrió el 29 de septiembre de 2025 en una sucursal bancaria ubicada en un centro comercial de Cali. De acuerdo con la investigación, una persona que pretendía consignar 27 millones de pesos habría sido abordada por dos de los señalados, quienes presuntamente se hicieron pasar por funcionarios de la entidad y le ofrecieron ayuda para realizar la transacción.

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La víctima habría sido conducida mediante engaños hasta el segundo piso del establecimiento. Allí, los señalados presuntamente se apoderaron del dinero y posteriormente huyeron del lugar.

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Según la hipótesis de la Fiscalía, los integrantes de la estructura tendrían funciones diferenciadas. Magnolia Margot Valencia sería quien se presentaba como asesora bancaria para acercarse a las víctimas, generar confianza y lograr que entregaran el dinero.

Entre tanto, Pedro Celestino Gutiérrez Mendoza y Manuel Fuentes Pérez cumplirían, presuntamente, labores de vigilancia, distracción y alerta sobre el entorno, con el propósito de facilitar la ejecución de los hurtos.

Por estos hechos, el ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados durante las audiencias preliminares.

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