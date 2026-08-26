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Blu Radio  / Judicial  / Estas son las imágenes del traslado de 20 delincuentes de alta peligrosidad desde Barranquilla

Estas son las imágenes del traslado de 20 delincuentes de alta peligrosidad desde Barranquilla

El presidente Abelardo De La Espriella reveló las imágenes del traslado que se hizo en las últimas horas.

Traslado de presos de alta peligrosidad desde Barranquilla.
Traslado de presos de alta peligrosidad desde Barranquilla. Captura de pantalla video cuenta de X @ABDELAESPRIELLA
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

En un consejo de seguridad que se hizo el domingo en Barranquilla, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó el traslado de 20 presos de alta peligrosidad que estaban en cárceles de esa ciudad y seguirán delinquiendo, especialmente en temas de extorsión.

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El operativo se realizó en las últimas horas y el presidente reveló las imágenes del traslado junto al siguiente mensaje:

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El orden no lo negocio con criminales: lo garantizo con la fuerza legítima, contundente y demoledora del Estado. Bajo mi orden directa, trasladamos de manera inmediata a 20 delincuentes de alta peligrosidad desde las cárceles de Barranquilla hacia distintos centros penitenciarios del país”, dijo De La Espriella.

El video muestra a algunas de estas personas con esposas en las manos y acompañados por miembros del Grupo de Operativos Especiales del INPEC fuertemente armados.

Cada funcionario del GROPE conduce a cada uno de los 20 presos, mientras ellos suben a unos buses del INPEC para ser trasladados en avión a otras zonas del país.

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Estas personas llevan en una bolsa sus pertenencias y también tienen los pies encadenados.

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