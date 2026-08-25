Así fue el traslado de 20 peligrosos criminales desde Barranquilla a otras cárceles del país

Hacia las 10 de la mañana de este martes fueron saliendo en caravana, a bordo de camionetas y una buseta del Inpec, 20 hombres de alto poder criminal que se encontraban recluidos en la Penitenciaría y en la Cárcel Distrital El Bosque, de Barranquilla, y que ahora van camino a la capital del país para ser distribuidos, en los próximos 15 días, hacia diferentes penales de Colombia, entre esas la cárcel de alta seguridad de Girón, Santander.

El operativo estuvo encabezado por el coronel Daniel Gutiérrez, director nacional del Inpec y entre los trasladados figuran miembros de la banda delincuencial Los Costeños, como alias 'Comandante Gabino', alias 'Caballo' y alias 'El Miquito', así como integrantes de la banda criminal 'Los Pepes', entre ellos, Rodrigo Javier Pantoja, alias 'El Gamo' y Erick Fabián Molina.

Los 20 trasladados suman más de 200 anotaciones judiciales por delitos como extorsión a comerciantes, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

"Es un paso fundamental": mandatarios locales

A través de su cuenta en X, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le respondió al presidente Abelardo De La Espriella el anuncio de los traslados, agradeciéndole por escuchar a las autoridades locales “y por la voluntad de enfrentar con rigor y contundencia a estos terroristas”.



“Sacarlos de Barranquilla y trasladarlos a una cárcel de máxima seguridad, donde no entre ni la señal de la Santa Cruz, es empezar por lo fundamental: desconectarlos del mundo exterior y cortar las órdenes criminales que siguen impartiendo desde las cárceles”, dijo el alcalde Char.

Y en esto coincidió el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano, quien sostuvo que “el traslado de estas 20 personas privadas de la libertad a establecimientos penitenciarios fuera de la ciudad es un paso contundente para frenar la dinámica criminal que pretende seguir operando desde las cárceles”.

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Medidas complementarias

El docente e investigador de la Universidad del Norte, Luis Trejos, como conocedor de las dinámicas de violencia en el Caribe, reconoce que el traslado de cárcel de estos delincuentes va a dificultarles a las bandas que puedan seguir utilizando cierta infraestructura criminal que han construido desde prisión, especialmente en las cárceles del distrito de Barranquilla, para sus actividades ilícitas.

Sin embargo, el experto afirma que “se debe tener en cuenta que estas medidas, por lo general, tienen efectos temporales y no permanentes”, y que deben venir acompañadas de otras estrategias para garantizar el objetivo, como mayores controles en los penales e investigaciones respecto a los guardias que son cómplices de los reclusos.

"Yo creo que esto va a tener unos efectos en el corto plazo, pero si no se acompañan con medidas de mayor calado, pues lo que veremos posteriormente será un efecto rebote de la extorsión", aseguró.

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"Lo que se espera es que los delincuentes de mayor perfil criminal estén en espacios de aislamiento, lo que permite un mayor control por parte de las autoridades, y también que se siga avanzando en la instalación de los inhibidores de señal", agregó.

Trejos afirma que, además de inhibir la señal en las cárceles donde se producen llamadas extorsivas, ojalá se logre desde el Congreso una regulación frente a la compra y venta de tarjetas SIMs, ya que eso facilita las dinámicas de la extorsión.