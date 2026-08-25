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Por orden del presidente De La Espriella trasladan a 20 delincuentes de cárceles de Barranquilla

Los trasladados son presuntos miembros de las bandas 'Los Costeños' y 'Los Pepes', quienes entre todos suman más de 200 anotaciones judiciales; serán llevados a cárceles de distintas partes del país.

Penitenciaría El Bosque con medidas.jpg
Penitenciaría El Bosque, de Barranquilla.
Foto: cortesía.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

Diez delincuentes que se encontraban detenidos en estaciones de Policía y otros diez que estaban recluidos en la cárcel Distrital de Barranquilla, todos ellos considerados de “alto poder criminal” en la capital del Atlántico, están siendo trasladados a Bogotá para posteriormente ser reubicados en diferentes cárceles del país, bajo medidas de seguridad más estrictas.

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Estos movimientos obedecen a un mandato del presidente Abelardo De La Espriella, quien está informando esta mañana que ha ordenado “el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla”, tal como lo había anunciado en el reciente consejo de seguridad liderado por el Jefe de Estado junto a los alcaldes del área metropolitana… Recordemos la orden que dio en ese momento.

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Pues bien, ahora De La Espriella detalló que “los traslados se están realizando bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad, con apoyo de la Fuerza Pública, para evitar fugas, rescates o atentados”. Agregó que “una vez trasladados a Bogotá, durante los quince días siguientes serán distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el INPEC”.

Estos capturados son señalados de pertenecer presuntamente a las bandas ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ y han sido vinculados a delitos como extorsión a comerciantes, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Entre todos sumarían más de 200 anotaciones judiciales y todo apunta a que, desde prisión, seguían extorsionando, amenazando y ordenando los crímenes en Barranquilla y el Atlántico.

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“El INPEC está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles. La orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes. Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen”, dijo el presidente De La Espriella.

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Entre los capturados están Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias ‘Rodrigo’ o ‘El Gamo’, de Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias ‘El Lobo’ o ‘Comandante Gabino’, de Los Costeños; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias ‘Caballo’, de Los Costeños; Adrián Hernán Guerrero Peña, alias ‘El Miquito’, de Los Costeños; Erick Fabián Molina Mendoza, señalado como integrante de Los Pepes; Carlos Mario Polo Pérez, alias ‘Pastel’; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias ‘Makelele’; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias ‘Chocolate’; José Eulises Flórez Blanco, alias ‘Ñeco’; José Luis Barrios Álvarez, alias ‘El Huequito’; Dairo Luis García Quintero, alias ‘El Pequeño’; y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias ‘El Gordo Pan’, entre otros.

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