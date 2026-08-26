¿Qué significan los letreros puestos en varios inmuebles tras el sismo? Esto se sabe

Después del terremoto del 10 de agosto de 2026, varias edificaciones de Cali cuentan con etiquetas de colores en sus entradas, lo que ha generado dudas sobre su significado, especialmente por el temor sobre la habitabilidad de estas edificaciones tras el fuerte sismo. Estas marcas hacen parte de inspecciones realizadas para establecer si los inmuebles pueden ser habitados o si necesitan restricciones de acceso.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastre reporta más de 270 inspecciones técnicas realizadas en el territorio por medio del protocolo internacional ATC-20, utilizado para identificar cuáles son las condiciones de seguridad que tiene la estructura.

¿Qué significa la etiqueta roja en una vivienda?

La etiqueta roja indica que el ingreso a la edificación se encuentra restringido. De acuerdo con la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastre, la clasificación corresponde a inmuebles donde no existen condiciones favorables para ingresar debido a fallas estructurales o afectaciones de elementos arquitectónicos.



Debido a ello, encontrar el color rojo en la entrada significa que la estructura ya fue evaluada y que existen condiciones que impiden considerarla segura para el acceso.

Letrero en edificio de Cali Alcaldía de Cali

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Por otro lado, la etiqueta amarilla establece un acceso o uso condicionado. Es decir, esto ocurre cuando determinadas zonas tienen afectaciones por el colapso de elementos no estructurales o problemas relacionados con las redes de servicios públicos.

Con esta clasificación se busca que las personas conozcan las condiciones identificadas durante la primera evaluación y eviten ingresar a zonas que representen riesgos.

¿Qué quiere decir la etiqueta de color verde?

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La etiqueta verde señala que el inmueble fue inspeccionado y que, de acuerdo con dicha evaluación, presenta condiciones que permiten el ingreso y la habitabilidad en el corto plazo. Sin embargo, este color no significa que la estructura esté descartada para futuras revisiones.

De hecho, Javier Romero, quien es ingeniero experto de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastre, señala que “la marcación verde implica que los propietarios deben determinar acciones, a mediano y largo plazo, para habitar el inmueble en debida forma”.

Las autoridades también pidieron revisar que las etiquetas sean legítimas, pues son de carácter preventivo y no reemplazan lo que es una evaluación técnica detallada. Adicionalmente, desde la entidad solicitan verificar que tenga el logo de la UNGRD y la firma de los profesionales responsables.

En Cali, estas evaluaciones están a cargo de profesionales adscritos a la Secretaría de Gestión del Riesgo y voluntarios acreditados en el Registro Único de Profesionales Evaluadores. La clasificación busca orientar a los ciudadanos después de la emergencia y contribuir a proteger la vida mientras continúan las revisiones de las edificaciones afectadas.