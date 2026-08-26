Videos del temblor de este miércoles 26 de agosto con epicentro en Santander

Cerca de cumplirse el mediodía de este miércoles, se registró un temblor, con epicentro en el departamento de Santander, que se sintió fuertemente en otras lugares aledaños como Cúcuta, Bogotá, Ocaña y Tunja, así como en la demás zona del Catatumbo. Según se aprecia en diversos reportes de ciudadanos en redes sociales, algunas edificaciones, incluso, fueron evacuadas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de este miércoles 26 de agosto?

De acuerdo con el SGC, el epicentro del movimiento telúrico se produjo en el municipio de Los Santos, en Santander, y tuvo una intensidad de 5.4 y profundidad de149 kilómetros.

En la Plaza Bolívar de Tunja, donde funcionan entidades del municipio, fueron desalojados, por seguridad, edificaciones por ejemplo, donde funciona la Alcaldía. Desde Gestión del Riesgo en el municipio informaron que ya adelantan recorridos para evaluar posibles afectaciones.

Hay que mencionar también que en Manizales, una de las ciudades más afectadas por el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto, fueron evacuados varios edificios de la carrera 22, además de la sede de la Gobernación de Caldas. Mientras tanto, en Ibagué, capital del departamento del Tolima, evacuaron los edificios de la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué, el Palacio de Justicia y la DIAN.



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En otras regiones, las autoridades prendieron las alertas luego del reporte del sismo realizado por el SGC. "Luego del sismo registrado en los últimos minutos, estamos verificando y validando si hay afectaciones. Recuerda reportar cualquier novedad a través de la línea 123", señaló, por ejemplo, el alcalde de Medelín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X.