En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carolina Soto
Reforma pensional
Sismos hoy
Incendios forestales
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Videos del temblor de este miércoles 26 de agosto con epicentro en Santander

Videos del temblor de este miércoles 26 de agosto con epicentro en Santander

En algunas ciudades como Bucaramanga, Tunja y Bogotá, ciudadanos reportaron haber sentido el sismo, que generó, incluso, evacuación de algunas edificaciones.

Evacuación en Tunja por sismo.
Evacuación en Tunja por sismo.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Cerca de cumplirse el mediodía de este miércoles, se registró un temblor, con epicentro en el departamento de Santander, que se sintió fuertemente en otras lugares aledaños como Cúcuta, Bogotá, Ocaña y Tunja, así como en la demás zona del Catatumbo. Según se aprecia en diversos reportes de ciudadanos en redes sociales, algunas edificaciones, incluso, fueron evacuadas.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

¿Dónde fue el epicentro del temblor de este miércoles 26 de agosto?

De acuerdo con el SGC, el epicentro del movimiento telúrico se produjo en el municipio de Los Santos, en Santander, y tuvo una intensidad de 5.4 y profundidad de149 kilómetros.

Últimas noticias

341621_BLU Radio. Soldado Fusil / Foto: Referencia Blu Radio
Nación

Un soldado herido dejan combates entre Ejército y disidencias en zona rural de La Plata, Huila

Por qué sigue temblando en Colombia
Nación

Temblor este 26 de agosto: ¿por qué sigue temblando en Colombia?

En la Plaza Bolívar de Tunja, donde funcionan entidades del municipio, fueron desalojados, por seguridad, edificaciones por ejemplo, donde funciona la Alcaldía. Desde Gestión del Riesgo en el municipio informaron que ya adelantan recorridos para evaluar posibles afectaciones.

Hay que mencionar también que en Manizales, una de las ciudades más afectadas por el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto, fueron evacuados varios edificios de la carrera 22, además de la sede de la Gobernación de Caldas. Mientras tanto, en Ibagué, capital del departamento del Tolima, evacuaron los edificios de la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué, el Palacio de Justicia y la DIAN.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Lea también:

Mapa de Colombia señalando el epicentro de un sismo en Los Santos, Santander, junto a una iglesia y ondas sísmicas.
Nación

Fuerte temblor de magnitud 5.1 sacudió el territorio nacional este 26 de agosto

Publicidad

En otras regiones, las autoridades prendieron las alertas luego del reporte del sismo realizado por el SGC. "Luego del sismo registrado en los últimos minutos, estamos verificando y validando si hay afectaciones. Recuerda reportar cualquier novedad a través de la línea 123", señaló, por ejemplo, el alcalde de Medelín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X.

Publicidad

Publicidad

Publicidad