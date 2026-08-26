"Santander Contigo" fortalece a más de 100 emprendimientos familiares

Más de 100 emprendedores del departamento están recibiendo apoyo de la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, con la entrega de insumos, equipos y elementos destinados a fortalecer sus unidades productivas, mejorar su capacidad operativa y generar nuevas oportunidades de ingresos para sus familias.

La estrategia “Santander Contigo” busca llegar directamente a los territorios y acompañar a personas que han encontrado en sus emprendimientos una alternativa para mejorar sus condiciones económicas y sacar adelante a sus hogares.

"Entre los beneficiarios se encuentran emprendedores dedicados a la elaboración y comercialización de postres, tamales, hortalizas, café, confitería y paquetes, además de propietarios de pequeñas tiendas, negocios de confecciones y emprendimientos de manualidades", dijo Marisol Pinzón, secretaria de Desarollo Social.

La dotación entregada incluye cocinas, máquinas de coser, neveras, congeladores, cavas, ollas, vitrinas, estanterías, batidoras, máquinas de moler, impresoras, mesas, sillas y surtido para los negocios, entre otros elementos requeridos para fortalecer sus actividades comerciales.



“Santander Contigo busca impulsar negocios familiares”, explicó Marisol Pinzón Sierra, secretaria de Desarrollo Social de Santander, quien destacó que el programa permite acercar la oferta institucional a quienes trabajan diariamente por generar sus propios ingresos.

La Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Desarrollo, apoya a más de 100 emprendedores con la entrega de insumos y elementos para fortalecer sus unidades productivas. "Santander Contigo, busca impulsar negocios familiares", dijo Marisol Pinzón #VocesySonidos pic.twitter.com/ljFZlB7f0l — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 26, 2026

Uno de los casos es el de Danith Milena Martínez, emprendedora del centro de Bucaramanga, quien lleva más de 20 años trabajando en su negocio y recibió una cava, termos y surtido para ampliar su actividad comercial.

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“Estoy muy agradecida con la bendición que me ha llegado de parte de la Gobernación. Salí favorecida con una cava, termos y bastante surtido para ampliar mi negocio. Gracias por esta labor tan bonita”, manifestó la emprendedora.

Otro de los testimonios corresponde a Carmen Sepúlveda Mantilla, habitante del corregimiento 3 de Bucaramanga, quien encontró en el emprendimiento una alternativa para generar ingresos mientras ejerce como cuidadora de su hija en condición de discapacidad.

Para seleccionar a los beneficiarios, la Secretaría de Desarrollo Social adelantó una convocatoria pública y realizó trabajo de campo en diferentes sectores del departamento. Durante estas jornadas se llevó a cabo la preinscripción de los interesados y la socialización de la estrategia.

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Posteriormente, se desarrolló el proceso de selección teniendo en cuenta los requisitos establecidos para acceder a los apoyos.

Santander Contigo acompaña y fortalece a quienes emprenden.



✨Conocimos la historia de la señora Claribet y la difícil situación que enfrenta junto a su nieta.



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La administración departamental señaló que continuará recorriendo los municipios para identificar las necesidades de los emprendedores y acercar los programas institucionales a las comunidades.

Con “Santander Contigo”, la Gobernación busca fortalecer los negocios familiares y respaldar a quienes encuentran en el emprendimiento una oportunidad para generar ingresos, mejorar su capacidad productiva y construir un mejor futuro.