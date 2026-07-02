Lanzan plataforma de formación en moda para emprendedores: beneficiará a más de 50.000 personas

Emprender en la industria de la moda implica enfrentar retos como construir una marca, encontrar un mercado, definir una estrategia de ventas y mantenerse competitivo. Sin embargo, acceder a formación especializada suele ser una de las principales dificultades para quienes desean iniciar o fortalecer un negocio en este sector.

Con el propósito de ampliar ese acceso, Fashion Ecommerce anunció el lanzamiento de Fashion Ecommerce La Academia, una plataforma educativa dirigida a emprendedores y empresarios de América Latina que busca ofrecer formación sobre la cadena de valor de la industria de la moda y el retail.

Así funcionará la nueva plataforma

De acuerdo con la compañía, la iniciativa contará con clases magistrales impartidas por referentes del sector y espera impactar a más de 50.000 personas en la región.



La primera capacitación será presentada durante julio de este año y estará a cargo de Lorenzo Hernández, director creativo de Mario Hernández. El curso, denominado "De Producto a Marca: La metodología de Mario Hernández", abordará la experiencia de esa empresa en la construcción y posicionamiento de una marca dentro del sector del retail.

Según la información entregada por la empresa, el contenido estará basado en más de diez años de experiencia y estará enfocado en aspectos como la identificación de oportunidades de mercado, la definición del público objetivo, la creación de propuestas de valor, el desarrollo del concepto de marca, el ciclo del producto y las estrategias comerciales.

Nuevos cursos para estudiar gratis Foto: ImgFX, referencia

La formación estará organizada en siete módulos e incluirá seis herramientas prácticas para que los participantes puedan aplicar los conocimientos en sus propios proyectos. Además, quienes finalicen el programa recibirán un certificado.

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El comunicado señala que la plataforma funcionará bajo un formato virtual y asincrónico, por lo que los usuarios podrán acceder al contenido desde distintos países y avanzar a su propio ritmo.

Según explicó David Rojas, fundador de Fashion Ecommerce, la iniciativa busca acercar conocimientos prácticos de profesionales con experiencia en la industria a personas interesadas en desarrollar o fortalecer emprendimientos relacionados con la moda y el retail.

La organización indicó que esta será la primera de varias clases magistrales que harán parte de la plataforma, la cual contará con la participación de otros expertos del ecosistema de moda y retail en América Latina.

