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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades han aplicado más de 50 sanciones a centros estéticos que incumplen normas en Medellín

Autoridades han aplicado más de 50 sanciones a centros estéticos que incumplen normas en Medellín

Recientes visitas a estos lugares dejaron cerca del 40 % de conceptos desfavorables. Autoridades piden tomar precauciones.

Controles a centros estéticos en Medellín.jpg
Controles a centros estéticos en Medellín.
Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

La Alcaldía de Medellín fortaleció las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario en establecimientos de estética y cosmetología, con el propósito de prevenir riesgos para la salud de usuarios y trabajadores, dejando, entre 2025 y 2026, decenas de visitas sanitarias a salas de belleza, escuelas de formación en cosmetología y otros establecimientos relacionados.

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Del total de las inspecciones, cerca de 30 fueron a establecimientos de cosmetología y en ellas la mayoría obtuvo concepto desfavorable, mientras que el 42,9 % recibió concepto favorable con requerimientos y sólo el 7,1 % logró un concepto favorable.

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La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López, advirtió que en los centros de estética y cosmetología no están permitidos los procedimientos invasivos que atraviesen la barrera de la piel, ya que durante las inspecciones también se detectó el uso de aparatología invasiva.

"En esta vigilancia especificada hemos ido a 210 establecimientos, 28 de ellos de cosmetología y el 50% tuvieron que tomarse medidas sanitarias de seguridad consistente en la clausura temporal total", destacó la funcionaria.

Entre los hallazgos, también se detectó la realización de procedimientos por personas que no cuentan con la formación técnica requerida, situaciones que pueden generar graves consecuencias para la salud y, en determinados casos, consecuencias penales.

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Otro de los principales aspectos hallados estuvo relacionado con fallas en limpieza, desinfección, esterilización, bioseguridad y manejo de residuos. En el periodo evaluado fueron aplicadas 56 medidas sanitarias de seguridad, de las cuales el 75 % correspondió a clausuras temporales totales.

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La Secretaría de Salud también encontró deficiencias en la disposición de elementos cortopunzantes y residuos contaminados. Por ello, recordó entregar los residuos peligrosos a gestores autorizados, con el fin de reducir riesgos biológicos y ambientales.

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