Grupo 'El Mesa' habría utilizado mensajes alusivos al ELN para generar temor en Oriente de Antioquia

Luego de que fueran pintados grafitis alusivos al ELN en paredes, señales de tránsito y plena vía pública en la vereda Tasajo del municipio de Sonsón, en las últimas horas la Cuarta Brigada del Ejército confirmó que la zona está libre de explosivos, tras una inspección realizada por parte de personal experto.

Allí había sido instalada una bandera de color rojo y negro, por lo que tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral hicieron presencia y neutralizaron esta acción calificada como de “proselitismo armado alusiva al grupo terrorista ELN, adelantada al parecer por el grupo delincuencial El Mesa, con la que pretendían generar zozobra y confusión entre la población civil”.

"Nos encontramos en la vía que comunica al municipio de La Unión al municipio de Sonsón, garantizando la movilidad y seguridad de habitantes y visitantes. Hacemos una invitación a toda la ciudadanía a denunciar acto de terrorismo que atente contra la seguridad de la población civil. Ante cualquier acto de terrorismo, comuníquese a la línea 147", sostuvo el subteniente Jose Norbey Ramos Vargas

Otro hecho violento provocó temor en la vía Sonsón- La Unión el pasado viernes 21 de agosto, cuando unos cinco hombres armados obligaron a los pasajeros de un bus de servicio público de la empresa Soostrada a descender del vehículo para posteriormente prenderle fuego.



La información fue dada a conocer el mismo viernes por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien calificó como extraño lo ocurrido, teniendo en cuenta que, según las autoridades, en esta zona no se registra presencia de grupos guerrilleros desde hace cerca de dos décadas. En cambio, la hipótesis que cobró fuerza es que se trataba del grupo delincuencial El Mesa.

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Ante la gravedad del caso, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.