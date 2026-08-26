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Alertan por hallazgo de dos perros muertos tras control de incendio en Girardota, Antioquia

Donde fue contralada un conflagración en los últimos días, hallaron dos caninos sin vida, uno de ellos dentro de un congelador.

Incendios en Girardota, norte del Valle de Aburrá.
Incendios en Girardota, norte del Valle de Aburrá.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Las llamas que arrasaron una fábrica de pinturas y otros dos inmuebles en el municipio de Girardota no solo dejaron al descubierto los estragos de la conflagración, sino también un presunto caso de maltrato animal que ya es investigado por las autoridades judiciales.

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Tras la emergencia registrada en la vereda San Diego del norte del Valle de Aburrá, el alcalde del municipio, Kevin Bernal, denunció a través de su cuenta en X el hallazgo de dos perros muertos durante las inspecciones posteriores al fuego.

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Según detalló el mandatario, uno de los caninos fue encontrado sin vida dentro de un congelador ubicado en el inmueble donde se originó el incendio, mientras que el segundo habría fallecido días antes de los hechos.

"Me di cuenta porque, como alcalde, estoy al frente del puesto de mando unificado que todavía tenemos activo para atender esa gran conflagración. En la revisión encontramos esta situación", afirmó.

Las imágenes del procedimiento de verificación, compartidas en redes sociales, evidencian el asombro del equipo social de la Alcaldía al revisar el refrigerador.

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Ante la gravedad de los hallazgos y aunque las causas del incendio aún son materia de investigación, el alcalde Kevin Bernal confirmó que el caso fue puesto a disposición del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación.

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No obstante, las autoridades aclararon que ningún animal murió a causa de las llamas, logrando el rescate de cerca de 40 perros en una fundación vecina que ya se encuentran bajo el cuidado de la Secretaría de Ambiente.

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