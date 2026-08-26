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Capturados por supuesto homicidio en Urabá antioqueño intentaron engañar a las autoridades

Los implicados lograron ocultar la verdad durante casi cuatro años, haciendo pasar la situación como suicidio.

Condenan a hombre por matar a su esposa
Ejecutan a hombre por matar a su esposa
Foto: AFP, referencia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Un crimen ocurrido en zona rural de Apartadó en 2022, tuvo un giro inesperado 4 años después, luego de que las autoridades capturaran a dos adultos mayores señalados de participar en el homicidio de un hombre de 65 años.

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Los detenidos son una mujer de 62 años, quien habría sido compañera sentimental de la víctima, y un hombre de 64 años. Ambos fueron capturados en zona rural de Chigorodó durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por la Policía Nacional.

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De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, el crimen tendría un posible móvil pasional, ya que la mujer habría participado en la planeación del homicidio, mientras que el hombre sería el presunto autor material.

Hay que recordar que inicialmente, la muerte había sido manejada como un posible suicidio, hipótesis que, según las autoridades, habría sido planteada por la entonces compañera sentimental de la víctima. Sin embargo, los investigadores comenzaron a revisar nuevamente las evidencias y hallaron algunas fallas.

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Con los elementos recolectados, la Policía Nacional estableció como hipótesis que la escena habría sido alterada para intentar ocultar el homicidio y hacerlo pasar como un suicidio. Los dos adultos mayores quedaron a disposición de la autoridad judicial, que deberá definir su situación jurídica.

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