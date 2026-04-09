En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Bonilla
Banco de la República
Tregua en Irán
Misión Artemis II

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Operativo contra el Clan del Golfo en Sonsón deja 40 familias confinadas y dos campesinos heridos

Operativo contra el Clan del Golfo en Sonsón deja 40 familias confinadas y dos campesinos heridos

Un grupo especial llegó desde Bogotá para adelantar la operación en el Oriente antioqueño. Las autoridades verifican a esta hora la posible neutralización de un cabecilla de ese grupo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad