Operativo contra el Clan del Golfo en Sonsón deja 40 familias confinadas y dos campesinos heridos

En las últimas horas el corregimiento de La Danta en el municipio de Sonsón ha sido el epicentro de un gigantesco operativo por parte de un grupo especial de la Fuerza Pública que llegó desde Bogotá hasta el Oriente antioqueño detrás de un golpe contra el Clan del Golfo, procedimiento que generó incertidumbre en la zona rural del municipio.

Según se ha podido conocer, hasta ahora, la situación más preocupante ocurrió en la vereda San Rafael en donde la comunidad reportó disparos durante varias horas. Allí hay cerca de 40 familias que decidieron confinarse por temor a los fuertes enfrentamientos.

"Se están dando candela, mamá, se están dando candela, estamos metidos debajo de la cama, madre", narró una de las afectadas a sus familiares.

A la espera de que las autoridades correspondientes den un parte sobre el procedimiento que apagó con la calma del municipio de Sonsón, también la Alcaldía de Sonsón hace lo posible por determinar si hubo daños producto de lo que relatan fueron algunas detonaciones de bombas.



Precisamente fue la supuesta utilización de bombas por parte de la Fuerza Pública lo que ocasionó que dos campesinos resultaron levemente lesionados como le contó a Blu Radio el concejal de Sonsón, Celín Gómez.

"En el momento solamente pudieron bajar dos campesinos de allá que venían del trabajo. Venían por ese lado, subiendo ya al caserío de San Rafael, y quedaron afectados por una bomba. No de gravedad, pero sí están muy aturdidos", aseguró.

A esta hora y según pudo confirmar Blu Radio, las autoridades buscan determinar si dentro del operativo fue abatido un importante cabecilla del Clan del Golfo, que, al parecer, era uno de los objetivos que tenían las autoridades en esta zona que limita entre el Oriente y el Magdalena Medio antioqueño.