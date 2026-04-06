Ejército halló caleta del Clan del Golfo en límites entre Norte de Santander y Cesar

En una operación que frena las intenciones de expansión criminal en la zona limítrofe entre los departamentos de Cesar y Norte de Santander, tropas del Ejército Nacional lograron propinar un golpe clave a la logística de las estructuras armadas que operan en la región.

El hallazgo tuvo lugar en la vereda Pedregal, ubicada en la jurisdicción del municipio de Río de Oro, Cesar, donde unidades del Batallón de Infantería N.º 14 Capitán Antonio Ricaurte, adscritas a la Quinta Brigada que opera en Bucaramanga, localizaron un depósito ilegal perteneciente a la Subestructura ‘Ferney Antonio López Polo’ del Clan del Golfo.

Este resultado es el fruto de una labor de inteligencia militar y control territorial, desarrollada en un esfuerzo conjunto y coordinado con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. La ubicación de este escondite no es un detalle menor, pues se situaba en un punto estratégico que conecta al sur del Cesar con el departamento de Norte de Santander, una zona donde el grupo armado buscaba consolidar un corredor para sus actividades ilícitas y desde donde planeaba ataques contra la Fuerza Pública.

Un depósito ilegal del Clan del Golfo fue ubicado por las tropas de nuestro @COL_EJERCITO y @FuerzaAereaCol en coordinación con la @PoliciaColombia en operaciones militares en el sur del #Cesar.



La #ContundenciaOperacional permite anticipar y neutralizar posibles acciones… pic.twitter.com/jFJWcFEfOJ — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) April 4, 2026

En el sitio del operativo, los uniformados incautaron un arsenal que evidencia la peligrosidad de esta facción. Entre el material recuperado se destacan ocho pantalones camuflados, diez buzos tácticos, equipos de campaña y brazaletes con las siglas EGC (Ejército Gaitanista de Colombia). Sin embargo, el hallazgo que más preocupa a las autoridades son cuatro medios de lanzamiento de aproximadamente 1.10 metros de largo, los cuales, según el análisis técnico, estaban siendo acondicionados para perpetrar acciones terroristas mediante el lanzamiento de artefactos explosivos. Además, se hallaron proveedores y munición para fusiles AK-47, lo que confirma el poder de fuego que esta estructura pretendía emplear para desestabilizar la seguridad regional.



Sobre la importancia de este operativo, el coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, destacó la relevancia de anticiparse a los planes delictivos del grupo organizado. Según el oficial, “en dicho depósito se encuentra una serie de material de intendencia, material de guerra y especialmente medios de lanzamiento, los cuales esta estructura tenía previsto para hacer acciones terroristas. El Ejército Nacional continúa desarrollando operaciones en este sector para llevar la paz y la tranquilidad a los habitantes en territorio”.

Todo el material incautado fue trasladado y puesto a disposición de la Policía Nacional para iniciar los actos urgentes y el proceso de judicialización correspondiente.