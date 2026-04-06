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Ejército halló caleta del Clan del Golfo en límites entre Norte de Santander y Cesar

Entre los elementos incautados había material de guerra y un depósito de explosivos que incluía cuatro morteros artesanales.

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