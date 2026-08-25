Soterrado de Parques del Río en Medellín tendrá cierres viales por tres semanas

A partir de este martes 25 de agosto y hasta el próximo 14 de septiembre, la Alcaldía de Medellín llevará a cabo la reposición integral de los cárcamos y rejillas ubicados en el soterrado de Parques del Río, sobre la Autopista Sur, lo que generará cierres viales parciales en la zona de ingreso y salida del deprimido.

Los trabajos contemplan la intervención de los siete carriles de circulación en ambos puntos, abarcando una longitud total estimada de 49 metros debido al desgaste que presentan estas estructuras y sus cubiertas.

Para mitigar el impacto en la movilidad, las labores se realizarán de manera continua y progresiva: se iniciará interviniendo dos carriles simultáneamente hasta avanzar a seis, mientras que el séptimo carril se trabajará de forma individual, garantizando que no se comprometan más de tres carriles al mismo tiempo. Estas obras buscan restablecer las condiciones de seguridad, estabilidad y funcionamiento óptimo de la superficie de rodadura en este corredor vial estratégico.

Las autoridades recomiendan a los conductores que planeen sus recorridos con anticipación y atiendan las indicaciones viales durante las semanas que duren las intervenciones.