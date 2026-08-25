Más de 100 personas de comunidad Emberá Katío huyeron de la violencia en Chocó y llegaron a Medellín

Una nueva emergencia de derechos humanos derivado de un hecho de orden público por el asedio de grupos armados en el departamento del Chocó golpeó en esta ocasión a la comunidad Emberá Katío ‘El 90’, cuando más de 100 integrantes de este grupo étnico, entre mujeres en estado de gestación, líderes comunitarios y niños, llegaron desplazados a Medellín

El arribo de la comunidad indígena compuesto por 35 familias y 130 personas se produjo a altas horas de la noche, exactamente a la Casa de Justicia por el Parque de los Deseos, luego de abandonar de manera abrupta su territorio ancestral localizado en la vereda Tutunendo, zona rural de Quibdó, por los frecuentes hostigamientos, amenazas e intimidaciones por parte del ELN.

“La causa es, al parecer, un asesinato de un líder indígena en el Chocó, así como también hay una persona herida. Ya la alcaldía de la ciudad, con el Ministerio Público, recibió desde anoche a la comunidad, y hoy estamos aquí ya en la Casa de Etnias donde se les va a atender con todas las garantías”, explicó Carlos Alberto Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín.

Del arribo a la capital de Antioquia de esta comunidad indígena ya había sido alertado el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas del Distrito de Medellín, y la causa hace referencia al homicidio del líder Luis Ángel Arce Borocuara el 2 de julio año 2026; líder de la comunidad, quien trabajaba en programas de infancia, así como el intento de asesinato de otro de sus líderes el pasado 19 de agosto, presuntamente a manos de integrantes del ELN.



En su desplazamiento forzado, la comunidad llegó inicialmente a la Gobernación del Chocó, en dónde los líderes indígenas le explicaron a las autoridades el hostigamiento y confinamiento al que son sometidos producto de los combates entre el ELN y el Clan del Golfo, pero los miembros de esta etnia toman la decisión de trasladarse a Medellín con la tesis que no fueron escuchados frente al problema de orden público y las consecuencias.

“Vamos a hacer un diagnóstico base, ayudas humanitarias y la caracterización con el Ministerio Público de acuerdo a la declaración que presenten, y ya miraremos qué evaluación podemos hacer, si es posible un regreso y revisar todos los temas de seguridad”, señaló el secretario Arcila.

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Esta emergencia de derechos humanos derivada de la crisis de orden público en esa zona del país y que azota a estas comunidades indígenas en Chocó es crítica, así lo señaló Diego Arce, gobernador de la comunidad, y a quién le fue asesinado su hermano Luis Ángel Arce, líder de comunidad.

“Asesinaron a mi hermano, líder de la comunidad, fue hace dos meses y todavía no hemos recibido el apoyo de las instituciones. En la comunidad quedaron personas ancianas, quienes no quisieron dejar sus pertenencias”, dijo Arce.

La comunidad indígena llegó inicialmente a la Casa de Justicia del Bosque, cerca del Parque de los Deseos, pero, posteriormente, fueron trasladados a la Casa de Etnia, una de las sedes de la Alcaldía de Medellín en el sector de Prado Centro.

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La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, con el apoyo del Ministerio Público, prestan un acompañamiento integral a estas familias de la comunidad Emebra Katío.