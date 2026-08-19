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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Hermana de mayor secuestrado por ELN en Norte de Santander pide canal humanitario para liberación

Hermana de mayor secuestrado por ELN en Norte de Santander pide canal humanitario para liberación

Jeimy Natalia Rusi, hermana del mayor Freddy Alexis Rusi, pidió en Mañanas Blu 10:30 apoyo de la Defensoría del Pueblo y autoridades eclesiásticas para establecer un contacto humanitario con el ELN y garantizar la vida de los tres policías secuestrados en Norte de Santander.

Policías secuestrado en Norte de Santander.
Policías secuestrado en Norte de Santander. Foto cortesía.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

El mayor Freddy Alexis Rusi González, el patrullero Edinson Medina Yesidras Laviña y la patrullera Erika Tatiana Monroy Hurtado fueron interceptados por hombres armados cuando se movilizaban de civil en un Chevrolet Spark rojo por la vía Cúcuta-Ocaña. El vehículo fue encontrado abandonado, con el vidrio trasero roto, impactos de bala y grafitis, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para establecer lo ocurrido.

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En medio de la incertidumbre por el paradero de los uniformados, Jeimy Natalia Rusi, hermana del mayor Rusi, habló en Mañanas Blu 10:30 y pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo y de autoridades eclesiásticas para facilitar posibles gestiones humanitarias.

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“Nuestro llamado hoy como familia es a que nos apoyen en labores humanitarias y a que por favor les respeten la vida, sus derechos humanos”, dijo Rusi.

De acuerdo con la información que han recibido, los uniformados se encuentran bien, aunque admitió que la falta de certeza sobre su ubicación genera una profunda preocupación entre sus allegados.

“Oficialmente sabemos que están bien, pero para nosotros es muy intranquilizante. Es horrible lo que estamos pasando. No hay palabras para expresarse en este momento”, manifestó.

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Familia pide intervención de la Defensoría y la Iglesia

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Rusi insistió en que las instituciones con capacidad de mediación puedan ayudar a establecer un canal humanitario. La petición se da mientras las autoridades adelantan las acciones correspondientes para establecer el paradero de los policías.

“Es posible que se contacten, que hagan como ese puente humanitario. Y que les respeten la vida, sobre todo, por favor”, mencionó la hermana del mayor Rusi.

La familia también agradeció el acompañamiento de la Policía, el Ministerio de Defensa y el presidente de la República, según relató Rusi, quien aseguró que los operativos para ubicar a los uniformados continúan.

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“Es una persona muy comprometida”

Sobre su hermano, la mujer explicó que el mayor Freddy Alexis Rusi pertenece a la DIJÍN, al Grupo Grate, y que lleva más de 15 años vinculado a la Policía.

“Es una persona muy comprometida, lleva más de 15 años trabajando con la institución. Es una persona de familia”, destacó Rusi.

La familiar reiteró que su petición no se limita al caso de su hermano, sino que busca el regreso con vida de los tres uniformados secuestrados.

“Nosotros no solo abogamos por él, sino por sus compañeros, que también están padeciendo este flagelo del secuestro”, precisó.

Finalmente volvió a reiterar la solicitud de acompañamiento a la Defensoría del Pueblo y a las autoridades eclesiásticas para avanzar en posibles gestiones humanitarias que permitan proteger a los tres policías.

Escuche la entrevista aquí:

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