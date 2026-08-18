Inteligencia descarta a disidencias y señala al ELN por secuestro de policías en vía Ocaña-Cúcuta

De acuerdo con información de inteligencia militar y de la Policía Nacional, los responsables del secuestro de los tres uniformados de la Comisión Norte de Santander de la Dijin serían integrantes del ELN que delinquen en esta zona del país.

Los policías fueron interceptados cuando se desplazaban de Ocaña hacia Cúcuta y aunque el vehículo en el que viajaban fue pintado con grafitis alusivos a las disidencias de las Farc, las autoridades establecieron que esa organización criminal no estaría detrás del secuestro.

Cayó cabecilla del ELN en Arauca. Foto: imagen de archivo, Blu Radio.

Los criminales, que se movilizaban en dos camionetas, interceptaron el Chevrolet Spark en el que viajaban el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina. Los tres fueron llevados con rumbo desconocido en La Curva, Bucarasica, sobre la vía Cúcuta–Ocaña.

Las primeras investigaciones apuntan a que el hecho sería una retaliación de grupos armados ilegales por los recientes resultados de la Fuerza Pública contra estructuras criminales en el Catatumbo y Norte de Santander.



Mientras avanzan las verificaciones para establecer el paradero de los uniformados, las autoridades mantienen desplegadas sus capacidades para lograr su ubicación y garantizar su regreso sanos y salvos.

El Gobierno advirtió además que los responsables deberán responder ante la justicia y reiteró que el Estado no retrocederá ante acciones de secuestro contra integrantes de la Fuerza Pública.