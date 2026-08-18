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Inteligencia descarta a disidencias y señala al ELN por secuestro de policías en vía Ocaña-Cúcuta

Aunque el vehículo en el que se movilizaban los uniformados fue marcado con grafitis alusivos a las disidencias de las Farc, las autoridades atribuyen el hecho a una estructura del ELN.

Secuestran a tres policías en la vía Ocaña-Cúcuta.jpg
Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

De acuerdo con información de inteligencia militar y de la Policía Nacional, los responsables del secuestro de los tres uniformados de la Comisión Norte de Santander de la Dijin serían integrantes del ELN que delinquen en esta zona del país.

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Los policías fueron interceptados cuando se desplazaban de Ocaña hacia Cúcuta y aunque el vehículo en el que viajaban fue pintado con grafitis alusivos a las disidencias de las Farc, las autoridades establecieron que esa organización criminal no estaría detrás del secuestro.

Cayó cabecilla del ELN en Arauca.jpg
Cayó cabecilla del ELN en Arauca.
Foto: imagen de archivo, Blu Radio.

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Los criminales, que se movilizaban en dos camionetas, interceptaron el Chevrolet Spark en el que viajaban el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina. Los tres fueron llevados con rumbo desconocido en La Curva, Bucarasica, sobre la vía Cúcuta–Ocaña.

Las primeras investigaciones apuntan a que el hecho sería una retaliación de grupos armados ilegales por los recientes resultados de la Fuerza Pública contra estructuras criminales en el Catatumbo y Norte de Santander.

Mientras avanzan las verificaciones para establecer el paradero de los uniformados, las autoridades mantienen desplegadas sus capacidades para lograr su ubicación y garantizar su regreso sanos y salvos.

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El Gobierno advirtió además que los responsables deberán responder ante la justicia y reiteró que el Estado no retrocederá ante acciones de secuestro contra integrantes de la Fuerza Pública.

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