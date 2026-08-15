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Blu Radio  / Nación  / Orden público  / Golpe al ELN en Cauca: destruyen laboratorio con más de 1,8 toneladas de cocaína

Golpe al ELN en Cauca: destruyen laboratorio con más de 1,8 toneladas de cocaína

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la destrucción de un laboratorio del ELN en Mercaderes, donde también fueron encontrados miles de galones y cientos de kilos de insumos para la producción de cocaína.

Destruyen laboratorio con más de 1,8 toneladas de cocaína.
Destruyen laboratorio con más de 1,8 toneladas de cocaína. Captura de pantalla.
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

Las Fuerzas Militares reportaron un nuevo golpe contra las economías ilegales en el departamento del Cauca. En el municipio de Mercaderes, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, ubicaron y destruyeron un laboratorio que, según las autoridades, era utilizado por el ELN para el procesamiento de cocaína.

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De acuerdo con el reporte entregado por el Ministerio de Defensa, durante la operación fueron encontrados 1.836 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que fueron sacados de circulación.

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Además de la droga, en el lugar fueron hallados elementos utilizados para la producción de cocaína. Las autoridades reportaron el decomiso de 1.535 galones y 325 kilogramos de insumos.

El operativo se desarrolló en jurisdicción de Mercaderes, una zona del Cauca donde las autoridades mantienen acciones contra las estructuras armadas y las economías ilegales asociadas al narcotráfico.

El presidente Abelardo de la Espriella destacó la operación a través de su cuenta de X y aseguró que la ubicación y destrucción del laboratorio representa un golpe a las estructuras que financian actividades criminales.

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El mandatario afirmó que el narcotráfico es una de las principales amenazas para el país y reiteró su decisión de mantener una ofensiva contra las organizaciones dedicadas a esta actividad.

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La cartera de Defensa, en ese mismo camino, sostuvo que la destrucción de este tipo de laboratorios busca afectar las fuentes de financiación de los grupos armados y las organizaciones criminales que operan en diferentes regiones del país.

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