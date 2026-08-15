Golpe al ELN en Cauca: destruyen laboratorio con más de 1,8 toneladas de cocaína

Las Fuerzas Militares reportaron un nuevo golpe contra las economías ilegales en el departamento del Cauca. En el municipio de Mercaderes, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, ubicaron y destruyeron un laboratorio que, según las autoridades, era utilizado por el ELN para el procesamiento de cocaína.

De acuerdo con el reporte entregado por el Ministerio de Defensa, durante la operación fueron encontrados 1.836 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que fueron sacados de circulación.

Además de la droga, en el lugar fueron hallados elementos utilizados para la producción de cocaína. Las autoridades reportaron el decomiso de 1.535 galones y 325 kilogramos de insumos.

La Patria Milagro no se arrodilla ante el narcotráfico.



En Mercaderes, Cauca, el @COL_EJERCITO en coordinación con @PoliciaColombia destruyó un laboratorio del ELN destinado al procesamiento de cocaína y sacó de circulación 1.836 kilogramos de clorhidrato de cocaína, junto con… pic.twitter.com/ol6saq3aGS — Mindefensa (@mindefensa) August 15, 2026

El operativo se desarrolló en jurisdicción de Mercaderes, una zona del Cauca donde las autoridades mantienen acciones contra las estructuras armadas y las economías ilegales asociadas al narcotráfico.



El presidente Abelardo de la Espriella destacó la operación a través de su cuenta de X y aseguró que la ubicación y destrucción del laboratorio representa un golpe a las estructuras que financian actividades criminales.

El mandatario afirmó que el narcotráfico es una de las principales amenazas para el país y reiteró su decisión de mantener una ofensiva contra las organizaciones dedicadas a esta actividad.

¡Golpe contundente al narcotráfico en el Cauca!



Nuestro Ejército Nacional ubicó y destruyó en Mercaderes, un laboratorio del ELN para el procesamiento de cocaína, donde fueron encontrados 1.836 kilos de droga, además de insumos y equipos utilizados para esta actividad criminal.… pic.twitter.com/eG8bnByV2Y — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 15, 2026

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La cartera de Defensa, en ese mismo camino, sostuvo que la destrucción de este tipo de laboratorios busca afectar las fuentes de financiación de los grupos armados y las organizaciones criminales que operan en diferentes regiones del país.