HIC envía misión médica a Buenaventura para atender pacientes afectados por el terremoto

Una misión médica del Hospital Internacional de Colombia, HIC, se trasladó desde Santander hasta Buenaventura para apoyar la atención de pacientes afectados por la emergencia ocasionada por el terremoto registrado días atrás.

La delegación está integrada por especialistas en ortopedia, cirugía general y anestesiología, además de profesionales de instrumentación quirúrgica y enfermería. Durante una semana, el equipo brindará apoyo en el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata.

La misión tendrá como principal objetivo realizar procedimientos quirúrgicos de ortopedia y cirugía general, especialmente a pacientes con fracturas que, debido a las dificultades generadas por la emergencia, llevan varios días a la espera de una intervención.

La iniciativa, denominada “Siempre adelante por Colombia”, fue coordinada entre el HIC y el Hospital Distrital de Buenaventura, con el propósito de atender las necesidades identificadas y fortalecer temporalmente la capacidad de respuesta de la institución.



“Cuidar vidas ha sido siempre nuestra razón de ser. Hoy esa convicción nos impulsa a estar presentes en Buenaventura, donde ponemos nuestro talento humano, conocimiento y experiencia al servicio de los pacientes afectados por esta emergencia”, señaló Jonathan Cáceres Prada, director Médico del HIC.

La misión también contó con el respaldo de varias empresas que se sumaron desde Santander para facilitar el traslado y suministrar los elementos necesarios para la atención de los pacientes.

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Aliar S.A. – La Fazenda facilitó una avioneta para transportar al personal asistencial hasta Buenaventura, mientras que Líneas Hospitalarias, Offimedicas, Mindray Colombia y Quality Medical FCV realizaron aportes en insumos médicos, dispositivos y medicamentos.

Para Olga Lucía Moreno, gerente del HIC Instituto Cardiovascular en Floridablanca, la iniciativa representa el compromiso social de la institución y la importancia de unir esfuerzos en medio de la emergencia.

De esta manera, profesionales de la salud y empresas santandereanas articulan sus capacidades para contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas y brindar atención especializada a pacientes que requieren procedimientos quirúrgicos.