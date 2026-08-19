En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Libro de la Verdad'
Reconstrucción de Colombia
Sismo hoy en Colombia
Caso Kevin Acosta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / HIC envía misión médica a Buenaventura para atender pacientes afectados por el terremoto

HIC envía misión médica a Buenaventura para atender pacientes afectados por el terremoto

El objetivo es realizar procedimientos quirúrgicos de ortopedia y cirugía general, especialmente a pacientes con fracturas que llevan varios días a la espera de una intervención.

MÉDICOS HIC BUENAVENTURA.jpeg
Médico del Hospital Internacional de Colombia realizando un procedimiento a paciente en Buenaventura
// HIC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Una misión médica del Hospital Internacional de Colombia, HIC, se trasladó desde Santander hasta Buenaventura para apoyar la atención de pacientes afectados por la emergencia ocasionada por el terremoto registrado días atrás.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La delegación está integrada por especialistas en ortopedia, cirugía general y anestesiología, además de profesionales de instrumentación quirúrgica y enfermería. Durante una semana, el equipo brindará apoyo en el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata.

Últimas noticias

Fotografía de referencia de casco de moto.
Santanderes

Muertes de motociclistas aumentan en Bucaramanga: ya son 68 las víctimas

California Santander.jpg
Santanderes

Campesinos y mineros de Soto Norte respaldan revocatoria de reserva ambiental

La misión tendrá como principal objetivo realizar procedimientos quirúrgicos de ortopedia y cirugía general, especialmente a pacientes con fracturas que, debido a las dificultades generadas por la emergencia, llevan varios días a la espera de una intervención.

La iniciativa, denominada “Siempre adelante por Colombia”, fue coordinada entre el HIC y el Hospital Distrital de Buenaventura, con el propósito de atender las necesidades identificadas y fortalecer temporalmente la capacidad de respuesta de la institución.

“Cuidar vidas ha sido siempre nuestra razón de ser. Hoy esa convicción nos impulsa a estar presentes en Buenaventura, donde ponemos nuestro talento humano, conocimiento y experiencia al servicio de los pacientes afectados por esta emergencia”, señaló Jonathan Cáceres Prada, director Médico del HIC.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La misión también contó con el respaldo de varias empresas que se sumaron desde Santander para facilitar el traslado y suministrar los elementos necesarios para la atención de los pacientes.

Publicidad

Aliar S.A. – La Fazenda facilitó una avioneta para transportar al personal asistencial hasta Buenaventura, mientras que Líneas Hospitalarias, Offimedicas, Mindray Colombia y Quality Medical FCV realizaron aportes en insumos médicos, dispositivos y medicamentos.

Para Olga Lucía Moreno, gerente del HIC Instituto Cardiovascular en Floridablanca, la iniciativa representa el compromiso social de la institución y la importancia de unir esfuerzos en medio de la emergencia.

De esta manera, profesionales de la salud y empresas santandereanas articulan sus capacidades para contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas y brindar atención especializada a pacientes que requieren procedimientos quirúrgicos.

Relacionados

Santander

Hospital Internacional de Colombia

Buenaventura

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad