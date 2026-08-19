Muertes de motociclistas aumentan en Bucaramanga: ya son 68 las víctimas

La accidentalidad vial mantiene en alerta a las autoridades de Bucaramanga. En lo corrido de 2026, 68 motociclistas han perdido la vida en accidentes de tránsito, una cifra que ya representa cerca del **85 % del total de muertes registradas durante todo 2025.

Ante este panorama, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga puso en marcha una campaña de cultura vial denominada “En la moto me gano la vida, no la pierdo”, con la que busca reducir los siniestros y generar conciencia entre los motociclistas y los demás actores de la movilidad.

Jahir Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga, aseguró que existe preocupación por el número de familias que han perdido a uno de sus integrantes en las vías. Señaló que durante 2025 fueron más de 80 las personas que murieron en accidentes de tránsito en la ciudad.

El funcionario explicó que, de acuerdo con los reportes de las autoridades, buena parte de los accidentes estarían relacionados con conductas como cruzar los semáforos en rojo, no respetar las señales de pare, circular en contravía y realizar maniobras prohibidas.



Manrique hizo especial énfasis en la situación de los domiciliarios, quienes, según explicó, en ocasiones enfrentan presión para cumplir rápidamente con los tiempos de entrega. Esa presión, afirmó, puede terminar incentivando comportamientos riesgosos en las vías.

“Detrás de cada conductor de motocicleta hay una familia”, señaló el director de Tránsito, al insistir en que la campaña no pretende estigmatizar a los motociclistas, sino recordar que detrás de cada persona que se moviliza en moto hay padres, hijos y hermanos que esperan su regreso.

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La estrategia también busca involucrar a conductores de vehículos, peatones y ciclistas, teniendo en cuenta que los accidentes protagonizados por motocicletas pueden dejar víctimas entre otros actores de la movilidad.

Las autoridades hicieron un llamado a respetar las señales de tránsito y reducir las conductas que ponen en riesgo la vida, en momentos en que la cifra de motociclistas fallecidos continúa acercándose rápidamente al registro de todo el año anterior.

