Juez de Heliconia levantó medida que suspendía la Asamblea Extraordinaria de Comfenalco Antioquia

La ministra de Trabajo, Natalia López, celebró la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia de levantar la medida provisional que pesaba sobre Comfenalco Antioquia. La funcionaria aseguró que el fallo permite avanzar con legalidad y transparencia en el proceso de transición y ordenamiento de la caja y garantiza que el agente interventor cuente con la información necesaria para ejercer sus funciones.

La decisión se conoce en medio de una disputa entre la Superintendencia del Subsidio Familiar, el agente especial de intervención y un grupo de directivos y afiliados por el control de Comfenalco Antioquia.

La controversia surgió, luego de que el agente interventor suspendiera la Asamblea General Extraordinaria convocada por los directivos para el 31 de agosto, en la que se definiría, entre otros asuntos, la elección de los representantes de los empleadores ante el Consejo Directivo.

Según la ministra, frente a esa suspensión fueron presentados un recurso de reposición, un derecho de petición y tres acciones de tutela. López también denunció presuntas irregularidades relacionadas con decisiones judiciales y cuestionó la rapidez con la que una de esas tutelas obtuvo una orden para reactivar la asamblea.



En Heliconia, el juez consideró que mantener la medida provisional podía generar un perjuicio mayor y precisó que los derechos de los afiliados a participar y elegir sus delegados permanecen a salvo. El despacho señaló que, una vez el interventor cuente con la información requerida, deberá convocar nuevamente la asamblea.

En paralelo, el Juzgado 23 Laboral del Circuito de Medellín suspendió provisionalmente la elección de los cinco representantes principales de los empleadores y sus suplentes ante el Consejo Directivo, mientras estudia de fondo otra tutela.

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La disputa tiene como trasfondo el manejo de recursos: Comfenalco proyecta ingresos superiores a 974.000 millones de pesos para 2026, destinados a unos 436.000 afiliados. Sectores gremiales han pedido transparencia y que los intereses políticos se mantengan al margen de la administración de estos recursos.

