Superintendencia de Subsidio Familiar extendió otro año la intervención de Comfenalco Antioquia

La medida de prolongar la intervención a Comfenalco Antioquia, adoptada por la Superintendencia de Subsidio Familiar, implica que la caja de compensación continuará bajo administración estatal, completando así cerca de tres años consecutivos de intervención desde que esta fue ordenada en 2023.

Aunque el proceso de intervención tenía como objetivo corregir riesgos financieros y jurídicos detectados en el manejo de recursos, particularmente cerca de $10.000 millones de pesos trasladados a una fiducia, la decisión de prorrogar el control ha sido cuestionada por distintos sectores.

Según se conoció, el plan de mejoramiento implementado durante la intervención presenta avances significativos, con niveles de cumplimiento que superan el 87% en la actualidad e incluso alcanzaron más del 90% en 2025.

Juan Pablo Morales, director administrativo encargado de Comfenalco, se refirió a los retos que tendrá la caja de compensación durante los 12 meses que le restan a la intervención.



"No podemos desconocer que el programa de vivienda arrastre una pérdida, y que bajo ese programa de vivienda, como caja, tenemos que ser responsables en identificar los recursos, las maneras, los nuevos proyectos inmobiliarios de vivienda que vamos a adoptar para recuperar esas pérdidas. Y en eso es lo que nos vamos a concentrar, en este 13 por ciento y en estos 12 meses que nos quedan", dijo.

La decisión no cayó bien entre algunos afiliados y gremios empresariales de Antioquia, quienes consideran que ya existen condiciones suficientes para iniciar la desintervención y devolver la autonomía administrativa a la entidad. Desde el sector productivo se ha señalado que no es necesario esperar el cumplimiento total del 100% de los objetivos para levantar la medida.

La prolongación de la intervención mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la caja de compensación, que presta servicios a cientos de miles de afiliados en Antioquia. Mientras tanto, trabajadores y empresarios insisten en la necesidad de mayor transparencia en las decisiones y en definir una hoja de ruta clara que permita recuperar la autonomía institucional.

