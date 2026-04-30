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En Itagüí, Antioquia, se realizó la mayor incautación de drogas en la historia del municipio

Fueron un poco más de tres toneladas de marihuana las que las autoridades encontraron en una tractomula.

Droga en Itagüí.
Droga en Itagüí.
suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

Las autoridades en el Valle de Aburrá continúan su ofensiva en contra de las estructuras criminales que dinamizan el tráfico de sustancias psicoactivas en el territorio.

Recientemente, se dio a conocer la incautación de una gran cantidad de drogas que se encontraban camufladas en un vehículo al sur del Área Metropolitana.

Se trata de un operativo de allanamiento que se llevó a cabo en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, hasta donde se desplazaron uniformados de la Policía Metropolitana en coordinación con agentes de la Dijin, para proceder con la incautación de 3.393 kilogramos de marihuana.

Toda esta cantidad de alucinógenos se encontraba camuflada al interior de un tractocamión, el cual se encontraba estacionado en un parqueadero público de este municipio. El narcótico fue avaluado en 9.432 millones de pesos y había sido transportado desde el Cauca hasta territorio antioqueño.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades después de su proceso investigativo. La marihuana incautada en este automotor estaría lista para ser distribuida y comercializada de manera ilegal en el departamento de Antioquia a través de una cantidad total de 169.650 dosis.

Además, el informe también indica que se pudo establecer que esta alta cantidad de marihuana pertenecería al grupo armado residual Dagoberto Ramos Ortiz que delinque es esta zona del departamento.

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