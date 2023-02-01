La Superintendencia del Subsidio Familiar anunció que la medida de intervención a Comfenalco Antioquia había sido ordenada mediante la Resolución 0563 del 17 de julio de 2026. Con la nueva designación, Mayor Olaya tendrá a su cargo el inicio y desarrollo ordenado del proceso que permitirá a los empresarios y trabajadores que integran el Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia reasumir la administración de la entidad.El nuevo agente especial es abogado, nació en Bogotá y cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. Es especialista y magíster en Derecho Administrativo y ha ocupado cargos en diferentes entidades públicas y su designación tendrá además efectos sobre las demás cajas de compensación familiar que actualmente se encuentran bajo medidas de intervención administrativa, dentro del proceso de supervisión adelantado por la Superintendencia.Entre sus primeras actuaciones como agente especial estará el requerimiento de información a Comfenalco Antioquia sobre diferentes áreas de la organización, entre ellas auditoría interna, secretaría general, gestión jurídica, administrativa, financiera y de servicios.También deberá revisar el estado de los fondos de ley, como el Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS) y FONIÑEZ, además de aspectos relacionados con las áreas comercial y de planeación corporativa.La Superintendencia destacó el papel de Comfenalco Antioquia dentro del departamento y su aporte al tejido empresarial y social. Recordó que las cajas de compensación familiar tienen como objeto la prestación del subsidio familiar, en el marco del sistema de seguridad social, mediante la administración de recursos parafiscales destinados a programas, proyectos y servicios.