Contraloría alerta sobre presunto detrimento por malos manejos en Comfenalco Antioquia

En medio de múltiples reportes de supuestas irregularidades, la Contraloría General de la República advirtió sobre un presunto uso indebido de recursos públicos en la liquidación de los programas de salud de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia. Según el reporte conocido recientemente, el supuesto mal proceder habría generado un detrimento patrimonial superior a los 56.000 millones de pesos.

Entre los varios hallazgos hechos por la Gerencia Colegiada de Antioquia, se habrían desviado recursos por $43.398 millones del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante para deudas de EPS liquidadas y otros gastos aunque legalmente el dinero debería ser usado para la promoción y la prevención de la salud.

Por su parte, había un ítem de recuperación de cartera en la que Comfenalco Antioquia recaudó un poco más de 18.750 millones de pesos pero que solamente $8.922 millones fueron usados para los fines establecidos por la ley.

Además, se conoció de un fondo con capacidad cercana a los 5.000 millones de pesos, pero que al final superó el tope y se terminaron gastando $9.357 millones en pagos sin soporte o gastos en algunos equipos tecnológicos como un MacBook Pro.

Inclusive, en una de las peticiones que se le hace a Comfenalco Antioquia, se le pide que aclare por qué en el informe de Excel denominado “MOVIMIENTOS FAP RECURSOS MANDATO SALUD” hay un comentario en donde se lee con claridad que hay un apartado para “ÓRDENES DE PAGO SIN SOPORTE” y otro para “ÓRDENES DE PAGO CON SOPORTE”, por lo que se le exige dar a conocer en cuáles ocasiones se pide soporte y en cuáles no.

Con estos hallazgos la Contraloría General de la República indica que se dejaría en evidencia que desde el 2017 habría personas que mediante una actuación sistemática lograron beneficiarse y desviar los recursos calculados en $56.271 millones.

En el documento conocido recientemente se lee que, “se ha demostrado como los mandatarios y exempleados de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, de manera organizada se aprovecharon de la falta de control y de diferentes actos jurídicos, para sustraer recursos del Sistema de Seguridad Social de manera sucesiva”.

Ante estas advertencias y de manera independiente a lo indicado por la Contraloría General de la República aparece la Superintendencia de Subsidio Familiar que anunció que este 15 de septiembre hará una visita a las instalaciones de Comfenalco Antioquia durante cinco días.

La Caja de Compensación, consultada por Blu Radio, aseguró que analiza y desde el área jurídica emitirá una respuesta en las próximas horas frente a estos cuestionamientos.