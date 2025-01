Subsidio familiar 2025: lo que debe saber para recibir el apoyo económico, según MinTrabajo

El subsidio familiar es una ayuda económica destinada a aliviar la carga financiera de los trabajadores con menores ingresos. Este beneficio, gestionado por las cajas de compensación familiar y supervisado por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Justicia , encargados de contribuir al bienestar de las familias, consideradas como el núcleo esencial de la sociedad.

Este subsidio está destinado a trabajadores cuyos ingresos no excedan cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv).

Cuanto quedó el subsidio familiar 2025

En 2025, tras un incremento del 9,5 % en el salario mínimo , el límite máximo de ingreso mensual se establece en $5.694.000. Para el presente año, el monto asignado es aproximadamente de $80.000 por hijo, aunque este valor puede variar según la caja de compensación y sus políticas internas.

La elección de la caja de compensación familiar generalmente recae en el empleador, quien tiene total libertad para seleccionar la entidad. Además, el Ministerio de Justicia y del Derecho aclara que el subsidio familiar no se considera parte del salario, por lo que no se incluye en el cálculo de las prestaciones sociales.

¿Qué se necesita para recibir el subsidio familiar?

Este beneficio está disponible para los trabajadores afiliados a cualquier caja de compensación familiar, siempre que sus ingresos sean inferiores a cuatro salarios mínimos y tengan a su cargo hijos menores de edad, ya sean legítimos, naturales, adoptivos o hijastros.

También pueden acceder al subsidio quienes estén a cargo de hermanos huérfanos menores de 18 años, padres mayores de 60 años que no reciban pensión, salario u otro ingreso, y personas dependientes con discapacidad o con limitaciones físicas.

¿Cómo puedo retirar el subsidio familiar?

Estos son los pasos que debe seguir para obtener el beneficio:



Afiliación a una caja de compensación: lo primero es estar afiliado a una caja de compensación familiar, pues es la encargada de gestionar el subsidio. Presentar la solicitud: el trabajador debe realizar la solicitud formal a la entidad, diligenciando los formularios específicos que proporciona la caja de compensación. Documentación: el trabajador debe presentar documentos que respalden la relación de dependencia económica, como certificados de nacimiento, estudios o médicos. Verificación: la caja de compensación verificará toda la información y la documentación presentada para confirmar que se cumplen los requisitos. Aprobación y pago: luego de ser aprobada la solicitud, el subsidio se paga mensualmente al trabajador, ya sea a través de transferencia bancaria o en efectivo, dependiendo de las políticas de la caja de compensación.

El Ministerio de Justicia y del Derecho señala que solo quienes estén activos en una caja de compensación familiar pueden acceder al subsidio. Sin embargo, si una persona afiliada no recibe el pago correspondiente, tiene la opción de presentar una queja ante el Inspector del Trabajo o la Superintendencia de Subsidio Familiar por incumplimiento.

Aunque estas instituciones no tienen la facultad de exigir al empleador el pago del subsidio, pueden llevar a cabo una investigación y aplicar sanciones o multas si corresponde.

¿Qué hacer si no me llegó el subsidio familiar?

El subsidio familiar es un apoyo económico proporcionado por la Caja de Compensación Familiar, dirigido a trabajadores que ganan hasta cuatro salarios mínimos y tienen personas a cargo, como hijos menores, discapacitados, o familiares mayores de 60 años. Este beneficio puede ser en dinero o en servicios como becas, medicamentos, o programas de vivienda.

El empleador debe afiliar a sus trabajadores a la Caja de Compensación. Si esto no ocurre, o si el subsidio no es pagado, el trabajador puede tomar acción. ¿Qué hacer?



Inspector del trabajo o Superintendencia de subsidio familiar: si no se paga el subsidio, se puede presentar una queja ante estas entidades, que pueden investigar y sancionar al empleador. Conciliación: el trabajador puede buscar un acuerdo ante el Inspector del Trabajo sobre el pago de lo adeudado. Otras autoridades: si no hay Inspector del Trabajo disponible, se puede acudir a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personero Municipal o Juez Municipal para resolver el conflicto.

Este trámite busca asegurar que los trabajadores reciban el apoyo económico necesario para el bienestar de sus familias.