Supersubsidio interviene Comfamiliar Atlántico y suspende a su director por 12 meses

La Superintendencia del Subsidio Familiar realizó este lunes una intervención total de la caja de compensación Comfamiliar Atlántico y suspendió por 12 meses a su director administrativo, Herber Mantilla, así como a todos los miembros del Consejo Directivo. Cómo directora encargada fue nombrada María Teresa Carvajal Aguirre.

La medida fue adoptada después de las inspecciones que realizaron varios funcionarios a las 5 de la tarde de este lunes a la sede de la caja de compensación que queda ubicada en la calle 48, número 43-104, en el centro de Barranquilla.

Hasta el momento se desconocen las razones de la intervención, sin embargo Comfamiliar afirmó en un comunicado que funcionarios de la Superintendencia ingresaron a las instalaciones de la Caja manifestando la existencia de la Resolución No. 0527 del 6 de julio de 2026, mediante la cual se ordena la intervención administrativa total de la entidad.

Asimismo, manifestaron su preocupación por la forma en que se adelantó el procedimiento y cuestionó aspectos jurídicos relacionados con el respeto al debido proceso, los cuales serán objeto de revisión y defensa por parte del equipo jurídico de la Caja.



“Entre los principales aspectos que sustentan esta posición se encuentran: La resolución produce efectos desconociendo la suspensión ordenada por el Consejo de Estado respecto del artículo 97 del Decreto 341 de 1988, situación que, a juicio de la Caja, debe ser objeto de control judicial. El acto administrativo invoca disposiciones relacionadas con la intervención administrativa como medida sancionatoria, sin que previamente se hubiese adelantado un procedimiento administrativo sancionatorio que garantizara plenamente el derecho de defensa, contradicción y las demás garantías constitucionales del debido proceso”, detalla el comunicado de Comfamiliar.

Comfamiliar Atlántico registró un crecimiento del 3,8 % frente a 2024 y alcanzó cerca de 19.500 empresas afiliadas, cuyos aportes representan alrededor de $310.000 millones, según el balance de gestión en el 2025 que presentó recientemente.

Actualmente la caja agrupa a más de 278.000 trabajadores afiliados que, junto a sus beneficiarios, representan una población cercana a las 601.000 personas.