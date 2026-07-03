Denuncian presión a comerciantes para participar en supuesta protesta contra extorsión en Atlántico

Recientemente ha circulado por redes sociales una convocatoria anónima firmada a nombre de supuestos comerciantes de algunos sectores de Soledad y de Barranquilla, en la que invitan a una manifestación contra la extorsión y algunos grupos criminales este sábado.

Sin embargo, pese a la firma de unas cuatro personas, que dicen ser líderes de comerciantes, la Policía Metropolitana no ha logrado contactar a ninguno de los que están invitando a que bajen las esteras de sus negocios y a salir a protestar.

El oficial indicó que lo que han logrado corroborar es que varios pequeños y medianos comerciantes sí han sido amenazados para que este sábado no abran sus negocios.

“Ningún gremio nos ha informado que está realizando esta invitación a esta actividad. Paralelamente, algunos comerciantes que se han acercado a la institución han denunciado que están recibiendo llamadas y panfletos amenazantes para obligarlos a participar en esta actividad y a cerrar sus comercios”, indicó el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana.



Por el momento, las autoridades no descartan que, detrás de la supuesta manifestación contra la extorsión, no estén dueños de negocios, sino un grupo criminal. El caso está siendo investigado a fin de esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, la Policía en conjunto con el Ejército, con sus capacidades del GAULA y los grupos especiales, está haciendo presencia en sectores vulnerables de Barranquilla y Soledad para acompañar a los comerciantes a que desarrollen su actividad laboral y comercial libremente y con seguridad.

En Barranquilla y Soledad, Atlántico, hay alerta de autoridades, luego de que comerciantes denunciaran que están siendo presionados con amenazas para que este sábado no abran sus negocios y se sumen a supuesta manifestación contra la extorsión.



Policía informó que, aunque la… pic.twitter.com/T5hrjvMxyO — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 3, 2026