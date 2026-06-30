'Nueva Generación', la nueva banda criminal detrás del aumento de homicidios en Barranquilla

El área metropolitana de Barranquilla acumula a la fecha 571 asesinatos en lo que va del año, de los cuales 132 ocurrieron en junio, convirtiéndose este en el mes más violento del 2026.

El mayor número de casos se concentraron en Barranquilla donde a corte del 29 de junio se presentaron 70 asesinatos, lo que equivale a un 48,9 % más que al mismo periodo del año anterior cuando fueron 47 los homicidios.

Le sigue el municipio de Soledad donde ya son 46 los asesinatos, frente a 18 ocurridos en el mismo periodo de 2025. En esta población del Área metropolitana el aumento es del 150%.

El general Miguel Camelo, comandante de la policía Metropolitana de esta ciudad, atribuye este aumento de la criminalidad al surgimiento de una nueva estructura delincuencial liderada con alias ‘El Menor’, quien en el pasado hizo parte de las filas de la banda ‘Los Costeños’ y llegó a ser hombre de confianza de su máximo cabecillas alias ‘Castor’, pero que ahora decidió formar su propio grupo el cual ya se conoce como ‘la Nueva generación’. De acuerdo con el oficial esta nueva estructura delincuencial busca ganar terreno a sangre y fuego para quedarse con las rentas criminales.



“Ha entrado un nuevo actor criminal a disputar las confrontaciones que ya estaban en curso anteriormente, hablando de las dos estructuras (Pepes y Costeños) que se estaban enfrentando entre sí y hasta en su interior. Ahora hay un tercer actor que se ha desprendido del grupo criminal Los costeños, se hacen llamar la Nueva Generación. Están bajo el liderazgo criminal de alias El Menor, un sujeto que estaba bajo el mando de Jorge Eliecer Díaz, alias Castor”, declaró el comandante en entrevista con Emisora Atlántico.

Atentado registrado en el norte de Barranquilla. Suministrado.

De acuerdo con cifras del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, de Medicina Legal, en lo que va del 2026 el departamento del Atlántico registra un total de 665 homicidios, siendo Barranquilla quien concentra prácticamente la mitad de estos con 331 casos, equivalentes al 49,8% del total.

Soledad ocupa el segundo lugar con 165 homicidios (25 %), lo que significa que uno de cada cuatro asesinatos registrados en el Atlántico ocurrió en ese municipio.

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Entre Barranquilla y Soledad acumulan 496 homicidios, es decir, el 74,6 % de todos los casos registrados en el departamento

Precisamente, el politólogo y docente investigador Alejandro Blanco recuerda que esas divisiones son una constante cada vez que se genera algún tipo de negociación con el Gobierno, como la que aún intentan entablar Los Costeños.

“Cada vez que hay una mesa o un intento de diálogo, eso genera de una u otra manera desestabilización al interior de las estructuras. Básicamente porque los bandos medios no sentían seguridad ni jurídica ni de ninguna índole. Eso dio paso a una fragmentación”, explicó el experto en seguridad.

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De hecho, aseguró Blanco que Barranquilla podría convertirse en una especie de laboratorio de seguridad para el presidente electo Abelardo de la Espriella, dado a que su cercanía con la ciudad podría motivar a una ofensiva nacional frente al crimen urbano en esta jurisdicción.