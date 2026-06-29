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Ataque sicarial en el Gran Malecón de Barranquilla deja un hombre muerto

En 2019 la víctima fue detenida por el delito de concierto para delinquir, como presunto integrante de Los Papalópez, informó la Policía.

Asesinato en el Malecón de Barranquilla
El homicidio se presentó este domingo a las 11:20 de la noche.
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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de jun, 2026

La tranquilidad en el Gran Malecón de Barranquilla, uno de los sitios turísticos más visitados del país, se rompió este domingo cuando un hombre fue víctima de un ataque sicarial.

La persona asesinada fue identificada por las autoridades como Jhony Ernesto Perez Soza, de 32 años. El reporte de la Policía señala que el hecho se presentó a las 11 y 20 de la noche en la Avenida del Río con calle 72, cuando la víctima se encontraba junto a otras personas afuera de un lugar donde venden helados.

En ese momento dos hombres se le acercaron entre la multitud y le dispararon en varias oportunidades provocando su muerte en el lugar. Acto seguido, los homicidas huyeron en una motocicleta.

La Policía Metropolitana informó que Pérez Soza se dedicaba al préstamo de dinero y tenía rutas de cobradiarios en el barrio La Luz, en el suroriente de Barranquilla. Así mismo había sido capturado por la DIJIN en el el año 2019, por el delito de concierto para delinquir, cómo presunto integrante de Los Papalópez

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Hay que decir que este puente festivo, entre el sábado y este lunes, se han registrado más de 13 muertes por ataques a bala, entre los que se encuentra la masacre de cuatro hombres el pasado domingo en el barrio Los Olivos.

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