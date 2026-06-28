Venezolanos en Barranquilla envían 4 toneladas de ayuda humanitaria a La Guaira

En alianza con otras entidades, empresas y gente del común la organización no gubernamental Venezolanos en Barranquilla informó que ya salió el primer camión con 4 toneladas de ayuda humanitaria para sus compatriotas en La Guaira.

Así lo confirmó Juan Carlos Viloria, vicepresidente de esa organización, quien también agradeció la solidaridad de los colombianos en el trágico momento que vive su país.

“Venezolanos en Barranquilla estamos enviando 4 toneladas en alianza con otras entidades de la sociedad civil y coordinando con otras organizaciones en Caracas para que la ayuda llegue finalmente al estado Vargas o La Guaira, como se le conoce actualmente”.

Viloria También destacó que están instalando cocinas itinerantes en La Guaira, ya que la falta de comida es, según la información que tiene, la necesidad más urgente.



“La necesidad más urgente ahora es la comida. Además de entregar los alimentos no perecederos, estamos activando las cocinas para que puedan preparar los alimentos y llevarlos a las familias afectadas y a los socorristas que están realizando las labores de rescate”, agregó.

El vicepresidente de Venezolanos en Barranquilla adelantó que ya han recaudado dos toneladas más de ayudas que estarán saliendo en las próximas horas con alimentos no perecederos, agua, insumos médicos y ropa, entre otros elementos.