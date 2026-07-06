Turista bogotano desaparece en mar de Puerto Colombia, Atlántico, tras ignorar cierre de playas

El cuerpo voluntario de salvavidas de Puerto Colombia y el grupo de Ponalsar de la policía mantienen la búsqueda de un turista bogotano que desapareció en el mar, luego de ser arrastrado por la corriente en la tarde del domingo en el sector de Pradomar.

Según el jefe de Gestión del Riesgo del municipio, Leonardo Vargas, la emergencia se registró hacia las 5:35 de la tarde, cuando un grupo de personas ingresó al mar fuera del horario autorizado para bañistas.

Los salvavidas lograron rescatar a dos personas que se estaban ahogando, pero una tercera desapareció entre las olas, lo que obligó a activar un operativo de búsqueda y rescate que se reactivó desde la mañana de este lunes.

El hombre desaparecido es Yeison Alberto Niño, de 30 años, quien estaba pasando vacaciones con unos amigos y llegó hasta el sector de Fogata, en Pradomar, donde se registró la emergencia.



El jefe de Gestión del Riesgo insistió a los turistas en no poner en riesgo su vida, ingresando al mar por fuera de los horarios de playas.

“Desde la alcaldía hacemos un llamado a los turistas a respetar el horario de playa, que va de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Ese es el horario donde van a contar con salvavidas y seguridad en las playas. Fuera de este horario ponen en riesgo la vida de estas personas porque ya no encuentran socorristas en la zona. Hacemos un llamado nuevamente a la comunidad a acatar las directrices emitidas por la alcaldía municipal, en cuanto a los horarios y las restricciones al lado de los espolones, en los sitios donde están las banderas rojas ya que estás nos están indicando que no se puede ingresar a esa zona”, precisó Leonardo Vargas

La desaparición del ciudadano bogotano vuelve a encender las alarmas entre las autoridades de Puerto Colombia, pues en lo que va del año ya son seis las personas que han perdido la vida tras ser arrastradas por el mar, luego de ingresar a bañarse en horarios no autorizados o en zonas restringidas, señalizadas con banderas rojas.