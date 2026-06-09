Expareja sentimental de alias 'Castor' fue asesinada a tiros en Puerto Colombia

En el parqueadero del conjunto residencial Horizonte, ubicado en la urbanización Villa Campestre, en el municipio de Puerto Colombia, fue asesinada, con siete disparos y en la mañana de este martes, Mayra Alejandra Vera Duarte, conocida con el alias de ‘La Mona’, quien era la expareja sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, máximo cabecilla de la banda criminal Los Costeños.

La mujer, que era abogada, fue atacada a tiros cuando se disponía a subir a una camioneta. Su cuerpo quedó tendido en el parqueadero hasta donde llegaron las autoridades para practicar la inspección al cadáver.

Expareja de alias 'Castor', asesinada en Puerto Colombia. Foto: suministrada por autoridades.

Der acuerdo con el reporte de la Policía, presentaba cuatro anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, hurto y falsedad ideológica en documento público. Actualmente fungía como asesora jurídica de la empresa "Blink Security, la cuál es investigada por las autoridades por presuntos nexos con una organización criminal.

Alias ‘la Mona’ en febrero de 2023 fue capturada en el norte de Barranquilla en un operativo del Gaula de la Policía en conjunto con el Ejército, al ser señalada como una de las presuntas financiadoras de la banda Los Costeños, sin embargo, en abril de ese mismo año, un juez la dejó en libertad al considerar que no habían elementos materiales probatorios suficientes en su contra.