Lotería de la Cruz Roja, resultados del último sorteo hoy martes 22 de septiembre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realizó este martes 22 de septiembre de 2026 el sorteo número 3172, en el que los jugadores participaron por el premio mayor y diferentes premios secos. El número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX.

El sorteo de la Lotería de la Cruz Roja se realiza cada martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con transmisión en vivo por Canal Uno. Los resultados también pueden consultarse a través del sitio web y las redes sociales oficiales de la lotería.

Ganadores de los premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, el sorteo 3172 entregó diferentes premios secos. Estos son los números y series ganadores:

Los jugadores deben comparar el número y la serie de su billete con la información oficial correspondiente al sorteo 3172 para confirmar si resultaron ganadores.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de la Cruz Roja?

Para reclamar cualquier premio es necesario presentar el billete o la fracción original, el cual debe estar en buen estado y sin tachaduras ni enmendaduras. También se debe presentar la cédula de ciudadanía.

Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con vendedores, distribuidores o directamente en las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja, ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.

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Los premios secos pueden reclamarse con los distribuidores o en las oficinas de la lotería. En el caso del premio mayor, el cobro debe realizarse directamente en la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

El plazo máximo para el pago de un premio, contado desde su presentación, es de 30 días, de acuerdo con el Decreto 2975 de 2004.

¿Cuánto descuentan al premio mayor?

Los premios de la Lotería de la Cruz Roja están sujetos a los descuentos establecidos por la legislación colombiana.

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Para un premio mayor de $7.000 millones, la información de referencia contempla un 17 % de impuesto a ganadores, equivalente a $1.190 millones.

Adicionalmente, se aplica una retención en la fuente del 20 % sobre la base establecida de 48 UVT, teniendo en cuenta el valor vigente correspondiente.

Con los valores incluidos en la información suministrada, el monto neto estimado después de estos descuentos sería de aproximadamente $4.648 millones.