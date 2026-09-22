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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del sorteo hoy martes 22 de septiembre de 2026

MiLoto, resultado del sorteo hoy martes 22 de septiembre de 2026

Estos fueron los números que dejó el sorteo 611 de MiLoto este martes 22 de septiembre. El acumulado para el próximo sorteo quedó en $550 millones.

miloto-resultados-hoy.jpg
Miloto, resultados hoy
Foto: Miloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

MiLoto realiza este martes 22 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.

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Números ganadores de MiLoto de hoy martes 22 de septiembre de 2026

  • La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este martes 22 de septiembre de 2026 es:

Para esta jornada, el acumulado de MiLoto asciende a $150 millones. El resultado oficial permitirá conocer los números sorteados y el balance de ganadores en las diferentes categorías de aciertos.

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MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.

¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?

Para este martes, 22 de septiembre de 2026, el acumulado de MiLoto es de $150 millones.

Cuando no se registra un ganador en la categoría de cinco aciertos, el acumulado del premio mayor aumenta para la siguiente jornada, de acuerdo con la mecánica del juego.

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Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.

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