Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 22 de septiembre de 2026

La Lotería del Huila realizó este martes 22 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo. El número ganador del Premio Mayor de la Lotería del Huila fue el XXXX, de la serie XXX, correspondiente a un premio de $2.000 millones.

Resultados Lotería del Huila 22 de septiembre

Estos fueron los principales resultados del sorteo 4774 de la Lotería del Huila:

Los jugadores deben consultar la imagen oficial correspondiente al sorteo 4774 y verificar cuidadosamente que los datos de su billete coincidan con los resultados publicados por la Lotería del Huila.

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Para participar en los sorteos de la Lotería del Huila, los jugadores deben adquirir un billete o fracción en un punto de venta autorizado de PagaTodo.



El proceso consiste en:



Comprar el billete o fracción en un punto de venta autorizado. Elegir el número y la serie disponibles. Conservar el documento de juego en buen estado para consultar los resultados y reclamar un eventual premio.

La Lotería del Huila tiene una historia que se remonta a 1924. Como ocurre con otros juegos de lotería del país, los recursos generados están destinados exclusivamente al sector de la salud.

¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila realiza sus sorteos todos los martes a las 11:00 p. m. En cada jornada se sortean el Premio Mayor, premios secos y aproximaciones.

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En caso de obtener un premio, el ganador debe presentar el documento de juego para realizar el proceso de reclamación. El plazo máximo para reclamar es de un año contado desde la fecha del sorteo. Después de ese periodo, opera la prescripción del derecho al cobro.

Por ello, es fundamental conservar el billete y consultar los resultados oficiales de cada sorteo para determinar si el número y la serie coinciden con alguno de los premios.