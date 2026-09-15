Resultado Lotería de la Cruz Roja del martes 15 de septiembre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja realiza este martes 15 de septiembre de 2026 su sorteo número 3171, en el que los apostadores participan por un premio mayor de $7.000 millones y diferentes premios secos.

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 15 de septiembre de 2026 es el xxxx de la serie xxx.

El premio mayor corresponde a $7.000 millones.

El sorteo se realiza cada martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. y se transmite en vivo por Canal Uno. Los resultados pueden consultarse en el sitio web y las redes sociales de la lotería. También es posible verificar un billete a través de la línea (1) 3115432, opción 0 o extensión 100.



El plazo máximo para el pago de un premio, contado desde su presentación, es de 30 días, conforme al Decreto 2975 de 2004.

Publicidad

Ganadores de los secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio mayor, el sorteo entrega diferentes premios secos. Los apostadores pueden revisar el número y la serie de sus billetes para comprobar si obtuvieron alguno de estos premios.

Publicidad

También se debe consultar la imagen oficial correspondiente al resultado del sorteo 3171 y comparar los datos del billete con la información publicada por la Lotería de la Cruz Roja.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de la Cruz Roja?

Para reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja se debe presentar el billete o la fracción original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Las aproximaciones al premio mayor pueden cobrarse con los vendedores, distribuidores o directamente en las oficinas de la Lotería, ubicadas en la Avenida Carrera 68 No. 68 B-31.

Para reclamar el premio mayor o cualquiera de los premios secos es necesario presentar la cédula de ciudadanía.

Los premios secos pueden reclamarse con los distribuidores o directamente en las oficinas de la lotería. El premio mayor, por su parte, debe reclamarse únicamente en la Lotería de la Cruz Roja Colombiana.

Publicidad

¿Cuáles son los descuentos de ley aplicados a los premios?

Los premios de la Lotería de la Cruz Roja están sujetos a los descuentos establecidos por la ley. Para un premio mayor de $7.000 millones, la información suministrada contempla un descuento del 17 % por impuesto a ganadores, equivalente a $1.190 millones.

También se aplica una retención en la fuente del 20 % sobre la base establecida de 48 UVT, de acuerdo con el valor vigente que puede consultarse ante la DIAN.

Publicidad

Según los valores incluidos en la información de referencia, después de estos descuentos el monto neto del premio sería de aproximadamente $4.648 millones.