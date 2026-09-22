Golpe a La Oficina y Los Chatas dejó a 25 personas capturas en Antioquia

Un robusto operativo desarrollado por la Policía Nacional permitió dar otro golpe contra las estructuras delincuenciales que tienen presencia en diferentes zonas del departamento de Antioquia y que, en este caso, atemorizaban a las comunidades en Amalfi y Santa Rosa de Osos.

El procedimiento afectó a La Oficina y Los Chatas, después de que las autoridades realizaran 31 diligencias de allanamiento que dejaron como resultado la captura de 25 personas señaladas de pertenecer a estas organizaciones.

De acuerdo con la información entregada por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, 19 de los detenidos tenían órdenes judiciales vigentes, mientras que otros seis fueron sorprendidos en flagrancia.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Santa María’ o ‘Señor’, señalado por las autoridades como cabecilla urbano de una de estas estructuras en Amalfi y, según la investigación, este delincuente tendría bajo su responsabilidad el abastecimiento de expendios de droga y la coordinación de homicidios selectivos en el municipio.



Durante los procedimientos, las autoridades incautaron 10.250 dosis de marihuana, bazuco y cocaína, además de cuatro armas de fuego y 70 cartuchos de diferentes calibres, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Además, el operativo también permitió afectar las finanzas de estas organizaciones, con la incautación de más de 19 millones de pesos en efectivo, dinero que, según las pesquisas iniciales, estaría relacionado con las actividades ilícitas en el departamento de Antioquia.

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El mandatario aseguró en su cuenta de X, “les golpeamos el componente armado, las finanzas y el negocio criminal. En la era del Tigre, los narcoterroristas caerán uno tras otro”.