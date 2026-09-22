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Diez bomberos y cinco socorristas de Medellín apoyan en labores de extinción de incendios en Tolima

El equipo de apoyo enviado desde la capital de Antioquia centrará su misión en el municipio de Ortega.

Bomberos y socorristas de Medellín.
Bomberos y socorristas de Medellín.
Alcaldía de Medellín
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Recientemente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de su redes sociales que se envió un equipo de apoyo para atender la compleja situación que vive el departamento de Tolima en materia de incendios forestales.

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El mandatario señaló que salieron para las labores de extinción del fuego, 10 bomberos y 5 socorristas voluntarios, que, por ahora, centrarán sus esfuerzos en el municipio de Ortega.

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Gutiérrez manifestó que inicialmente los organismos de socorro enviados desde la capital de Antioquia estarán en Tolima trabajando durante 5 días, bajo las instrucciones de las autoridades locales y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El líder de la misión, sargento Carlos Uribe, entregó un reporte sobre la operación que se desarrollará en el municipio de Ortega y explicó que las personas llevan las herramientas para atender la situación.

"Llevamos herramientas manuales y también la capacidad del suministro de agua de fuentes hídricas. Viajamos con la compañía de unidades del rescate de Antioquia, de el grupo Garza y el grupo Vigías", señaló el funcionario.

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Se espera que la comisión integrada por las 15 personas, apoyen y ayuden de soporte a labores de extinción del fuego de los incendios forestales que se han reportado durante los últimos días en el departamento del Tolima.

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La delegación de la ciudad de Medellín espera que con su ayuda en el departamento de Tolima, se pueda mitigar el riesgo para las comunidades afectadas por las llamas, una situación que también ha afectado la economía local.

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