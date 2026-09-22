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En Medellín capturaron a hombre que habría asesinado a su mascota de solo 7 meses

El hombre de 32 años, que llegó a la vivienda en estado de exaltación, se habría desquitado con Mía por no encontrar a su pareja sentimental dentro del inmueble.

Capturado por maltrato animal en Medellín.jpg
Alcaldía de Medellín
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

La comunidad en Medellín no sale del asombro y la indignación, luego de conocer la muerte de Mía, una perrita de 7 meses que fue asesinada por su dueño con un arma cortopunzante en el barrio La Libertad.

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De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el hombre de 32 años, que llegó a la vivienda en estado de exaltación, se habría desquitado con Mía por no encontrar a su pareja sentimental dentro del inmueble.

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El mayor Wilder Vásquez, jefe seccional de Carabineros y Protección Ambiental, aseguró que, al llegar al sitio, luego de la denuncia ciudadana, se halló al hombre y al elemento con el que le provocó la muerte a Mía.

"De acuerdo con las primeras actuaciones adelantadas, este hombre habría agredido con un elemento cortopunzante a Mía, una canina de tan solo 7 meses de edad", manifestó el uniformado.

Posterior a los hechos, el hombre fue lesionado por habitantes del sector, por lo que fue necesario trasladarlo a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica y custodia.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó la situación en su cuenta de X y aseguró lo siguiente:

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"Miren qué rabia este desadaptado. Definitivamente con los animales no se juega. En Medellín la vida se respeta. No solo es un tema de animales, es un tema de respeto por la vida”.

"Este bárbaro ingresa a su vivienda en el sector de Villa Hermosa en alto grado de exaltación, de acuerdo a los informes que ha recibido. Su pareja se logra esconder, pero este tipo la agarra, básicamente, contra su perrita", aseguró el mandatario.

Las autoridades destacaron que una vez culminada la atención médica del hombre, éste continuará el procedimiento judicial para ser dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de maltrato animal.

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Maltrato animal

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