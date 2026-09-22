En Medellín intervendrán a la perrita atacada a machete en Remedios; sigue la búsqueda del agresor

En la ciudad de Medellín intervendrán a la perrita atacada a machete en el municipio de Remedios. Los hechos se conocieron a través de un video que circuló en plataformas digitales, donde se evidenciaba el sufrimiento del animal que presenta grietas en su pelaje y severas lesiones en una de sus patas y en su hocico, al parecer, propinadas con un machete por uno de los trabajadores de la finca donde se encontraba.

Tras la denuncia realizada por una fundación de protección animal, la perrita fue rescatada y bautizada con el nombre de Amparito. El alcalde del municipio, Albeiro Arenas recalcó todo su rechazo a este hecho.

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"Identificamos el caso, acompañamos y, posteriormente, denunciamos el trato de violencia y maltrato animal. Queremos en la administración municipal rechazar esos datos contra los animales", afirmó.



Debido a la gravedad de sus heridas, que incluyen una fuerte fractura en una extremidad y daños en la boca, fue remitida a la clínica veterinaria Vital, en Medellín, donde este martes se someterá a intervenciones quirúrgicas.

Recompensa por el responsable

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Ante la gravedad de esta agresión, la Gobernación de Antioquia ratificó que continúa vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información veraz que permita ubicar y capturar al responsable de este caso de maltrato animal.