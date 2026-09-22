¿Disminuye por cambio de POT? Airbnb dejó $520.000 millones en ingresos fiscales en Medellín en 2025

Uno de los rubros económicos que ha tenido mayor auge en Medellín ha sido la vivienda turística que se consolida como una de las actividades que más recursos mueve en la ciudad y que, durante el año pasado, dejó cifras millonarias en ganancias.

De acuerdo con el reporte entregado por Airbnb y en medio de la discusión por la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, las cifras durante el 2025 para los anfitriones de la plataforma en Medellín fueron ingresos superiores a $435.000 millones, mientras que en el departamento de Antioquia la cifra superó los $550.000 millones.

Pero las ganancias no se quedan únicamente en los propietarios de los alojamientos, ya que más del 40 % del gasto realizado por los viajeros ocurre en los mismos barrios donde están ubicados los espacios turísticos, es decir, restaurantes, tiendas, transportadores y pequeños comercios de Medellín y otros municipios.

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No obstante, allí no paran los datos alentadores para la economía de la capital de Antioquia, pues durante el 2025 la actividad de anfitriones y huéspedes en Airbnb generó más de $520.000 millones en ingresos fiscales para la ciudad, recursos que, posteriormente, pueden contribuir a la inversión pública.

Es por estas razones que desde el gigante de las viviendas turísticas en el continente expresaron que esta dinámica representa una cadena económica que comienza con el alojamiento, pero se extiende hacia otros sectores y permite que los ingresos del turismo circulen en Medellín.