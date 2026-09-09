Hombre señalado de maltrato a perros en Bello, Antioquia, no se presentó a audiencia

Se conocieron avances en el proceso administrativo que afronta un hombre por el presunto maltrato de dos perros en el municipio de Bello y cuya denuncia por parte de la alcaldesa Lorena González habría generado amenazas de muerte en su contra.

Tras conocerse la situación ocurrida en la unidad residencial Paisajes, el señalado agresor de un pitbull de cinco años y un husky de siete meses fue citado por la inspección de Medio Ambiente a una audiencia a la cual no se presentó.

Sin embargo, el despacho, como medida preventiva, determinó el retiro de los perros de la vivienda mientras se surte el proceso administrativo con una nueva audiencia para conocer los descargos del implicado. Así lo indicó la mandataria de esta localidad del norte del Valle de Aburrá.

"Aunque el ciudadano no se encontraba en su residencia en un primer momento, el equipo de nuestra Secretaría de Medio Ambiente, acompañado por la Policía Nacional, permaneció en el lugar hasta su regreso y procedió al retiro de los caninos, que fueron trasladados a un centro veterinario de la ciudad, donde tendrán todos los cuidados", reportó González.



El procedimiento sancionatorio se desarrolla en medio de las investigaciones de las autoridades para determinar al responsable y las motivaciones sobre las recientes intimidaciones a la alcaldesa González.

La mandataria aseguró que al chat de Instagram de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio llegó un mensaje que contenía una amenaza directa de muerte contra ella y que podría guardar relación con el reciente caso en el que ha solicitado todo el rigor en la aplicación de la denominada Ley Ángel que contempla penas por maltrato animal de hasta tres años y medio de cárcel o multas de más de 60 millones de pesos.