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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Denuncian disparos e incendios provocados durante operativo de desalojo en el nororiente de Medellín

Denuncian disparos e incendios provocados durante operativo de desalojo en el nororiente de Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez pidió identificar a los responsables de estas conductas en medio de las acciones de a Alcaldía sobre una zona en alto riesgo.

Evacuaciones de zonas de alto riesgo en Medellín.jpg
Evacuaciones de zonas de alto riesgo en Medellín.
Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

El primer día de evacuación en el sector El Jardín, comuna 3-Manrique, dejó un sinsabor entre habitantes de la zona afectada y las autoridades que adelantaron el procedimiento, que dejó 10 viviendas desocupadas.

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Según la Secretaría de Seguridad de Medellín, a cinco edificaciones se les hizo desmonte para evitar que sean nuevamente ocupadas y las otras cinco viviendas ya fueron demolidas como parte de las acciones necesarias para reducir las condiciones de riesgo y avanzar en la protección de la comunidad.

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Frente al operativo, del que se difundieron videos sobre la intervención de la Undmo, el secretario de Seguridad Manuel Villa mostró su rechazo a quienes han enfrentado el procedimiento con violencia.

"La información que nosotros tenemos inicialmente es que cuando él llega y hacen los disparos inicialmente, esos disparos no van dirigidos inicialmente hacia una persona determinada, sino que son disparos intimidantes. En este momento está siendo atendido, está estable, pero, obviamente, pues, tiene que tener todo el cuidado y las intervenciones pertinentes por la herida que, obviamente, pues, se ocasionó", dijo.

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Por su parte, algunas personas de la comunidad, con megáfono en mano, pidieron garantías durante el proceso.

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De acuerdo con la Alcaldía, continúan las acciones de acompañamiento a las 73 familias afectadas, con alternativas de alojamiento y apoyo para su traslado. Seis grupos familiares optaron por autoalbergarse y recibieron apoyo para el traslado de sus enseres.

Además, ocho familias ya cuentan con una alternativa de alojamiento seguro. De ellas, dos grupos familiares, integrados por seis personas, fueron ubicados temporalmente en hoteles; en dos de estos casos también se garantizó el transporte para su traslado.

Por su parte, el Isvimed realizó jornadas de sensibilización con 12 familias sobre las alternativas de alojamiento disponibles. De ese grupo, seis manifestaron interés en acceder a alguna de estas opciones, por lo que el Distrito adelanta la verificación de los requisitos necesarios para determinar cuáles pueden acceder a ellas.

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