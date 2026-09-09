Cuatro subregiones de Antioquia reportan altas temperaturas: Suroeste y Urabá, los mayores registros

Alerta por aumento de temperaturas promedio en al menos cuatro de nueve subregiones de Antioquia. Suroeste y Urabá tuvieron los registros más altos durante el mes de agosto.

El calor ya empieza a convertirse en una señal de preocupación para las autoridades de gestión del riesgo en Antioquia. Durante las últimas semanas, diferentes estaciones de monitoreo han registrado temperaturas por encima de los valores habituales para esta época del año, un comportamiento que mantiene bajo vigilancia a varias subregiones también en relación con el fenómeno de El Niño.

Según la administración departamental, el panorama es especialmente evidente en los territorios ubicados a menor altura. Urabá, Magdalena Medio, Bajo Cauca y Nordeste, además de algunos sectores de Occidente y Suroeste, han tenido durante agosto y lo que va de septiembre las condiciones más cálidas.

En estas zonas, la administración departamental insiste en la necesidad de hacer un uso responsable del agua y la energía, al tiempo que recomienda extremar las medidas para evitar afectaciones a la salud.



“Empezando por cuidar nuestra salud pública, hidratándonos permanentemente, evitar hacer actividades físicas en horarios comprendidos entre las 10 y las 4 de la tarde y mantenernos con alimentos y con bebidas hidratantes permanentemente. Asimismo, es importante seguir cuidando nuestros ecosistemas y los recursos hídricos”, aseveró Vanessa Paredes, directora del Dagran.

Además de Fredonia donde los registros alcanzaron la temperatura más alta en los últimos 40 días el pasado 28 de agosto con 41.8 grados celsius, la situación también ha sido persistente en Urabá: Apartadó alcanzó 37.8 grados y Carepa 37.4 el 19 de agosto. Ya en septiembre, Apartadó volvió a registrar valores elevados con 36.1 grados durante el cuarto día del mes.

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Aunque el calor ha sido más intenso en las zonas bajas, las poblaciones de montaña tampoco han quedado al margen. En Jericó los termómetros han alcanzado los 33 grados y en Anzá a 32,8, mientras que Urrao, El Peñol y La Unión también reportaron máximos superiores a los que suelen asociarse con sus condiciones de altitud.

La preocupación aumenta porque el comportamiento climático previsto para las próximas semanas no apunta a una recuperación significativa de las lluvias. Los pronósticos indican que septiembre tendrá precipitaciones por debajo de lo acostumbrado, pese a corresponder a una temporada tradicionalmente lluviosa.

Desde la administración departamental también explicaron que la combinación entre temperaturas elevadas y menores lluvias obliga a los ciudadanos a reforzar la atención sobre la disponibilidad de agua, el riesgo de incendios y el consumo de energía.