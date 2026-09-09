Piden a MinDefensa acciones tras amenazas de disidencias de ‘Calarcá’ a tres alcaldes en Antioquia

La Gobernación de Antioquia pidió al Ministerio de Defensa tomar acciones urgentes tras amenazas de las disidencias de alias ‘Calarcá’ a tres alcaldes del Norte del departamento. Entre las solicitudes se encuentran reforzar esquemas de seguridad de los mandatarios y operaciones sostenidas contra el grupo armado en la región.

A menos de 24 horas de conocerse un mensaje del frente 36 de las disidencias de las Farc que declara como objetivos militares a los alcaldes y comandantes de policía de los municipios de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, autoridades departamentales ya solicitaron acompañamiento al Gobierno nacional.

Así quedó evidenciado en una carta enviada en las últimas horas por parte del secretario de Seguridad, Luis Martínez, al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, donde le expresó su preocupación por las declaraciones del grupo armado contra los mandatarios y miembros de la fuerza pública en el que los señalas de actuar en connivencia con el Clan del Golfo.

“Resulta especialmente preocupante que una organización armada ilegal pretenda señalar públicamente a mandatarios elegidos democráticamente, intimidar a integrantes de la Fuerza Pública y advertir a las comunidades sobre las consecuencias de relacionarse con determinadas personas o instituciones”, se lee en la comunicación.



El gobernador Andrés Julián Rendón expresó su respaldo a los mandatarios en riesgo: “todo nuestro respaldo y nuestro apoyo a los alcaldes para que puedan seguir ejerciendo su labor comunitaria y social por la que fueron elegidos y al Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública, a cazar esos criminales”, señaló el mandatario.

Una de las principales acciones solicitadas al ministro de Defensa es el refuerzo de los esquemas de seguridad de los alcaldes implicados en las amenazas, un asunto en el que el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, indicó que ya trabajan.

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“Estamos con la seccional de protección y adelantando primero un reforzamiento de las medidas de seguridad para ellos a través del comité extraordinario de estudio de nivel de riesgo pues son mandatarios locales y que tengan ellos alguna afectación alcaldesa de Cali la estamos preocupando”, dijo

Otro de los pedidos al Gobierno nacional están relacionados con reforzar las capacidades operacionales de la Fuerza Pública en el Norte y Nordeste antioqueño, particularmente en los corredores y zonas rurales que puedan facilitar movilidad, refugio, abastecimiento o actuación criminal de estructuras armadas ilegales.

De igual manera, desde Antioquia pidieron disponer un componente investigativo y de policía judicial especializado que permita judicializar rápidamente a quienes resulten responsables de estas amenazas y de las conductas criminales asociadas.