Un incendio forestal afectó más de 5 hectáreas de vegetación en Guatapé, Antioquia

Un incendio en inmediaciones de un conjunto residencial en Guatapé, Antioquia, generó una emergencia ambiental que requirió la intervención articulada de diferentes organismos de socorro y autoridades.

La conflagración fue reportada por la comunidad pero debido a las dificultades de acceso al lugar y a la complejidad para establecer inicialmente el punto exacto donde se encontraba el foco, fue necesario coordinar el traslado de los equipos de emergencia mediante una lancha de la Policía Nacional.

Las primeras labores de control fueron adelantadas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatapé y posteriormente se sumaron unidades de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, EPM y organismos de gestión del riesgo para fortalecer las labores de extinción.

"Durante la atención a la emergencia no se registraron personas afectadas ni viviendas comprometidas, así como tampoco se evidenciaron animales heridos o muertos, pues, al momento. A las 2 y 20 de la tarde, más de 27 personas pertenecientes a los diferentes organismos de emergencia continuaban adelantando estas labores de control y de atención con el apoyo de una máquina de extinción de incendios", aseguró el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.



De acuerdo con la información preliminar entregada por los bomberos, las llamas afectaron aproximadamente 51.923 metros cuadrados de vegetación, equivalentes a 5,1 hectáreas. No obstante, pese a la extensión del incendio, no se reportaron daños estructurales en el lugar.

Publicidad

Durante la atención de la emergencia no se registraron personas afectadas ni viviendas comprometidas, así como tampoco se evidenciaron animales heridos o muertos como consecuencia del incendio.