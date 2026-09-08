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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Un incendio forestal afectó más de 5 hectáreas de vegetación en Guatapé, Antioquia

Un incendio forestal afectó más de 5 hectáreas de vegetación en Guatapé, Antioquia

La situación necesitó la ayuda de varias entidades debido a las dificultades del terreno.

Incendio en Guatapé, Antioquia.jpg
Policía Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Un incendio en inmediaciones de un conjunto residencial en Guatapé, Antioquia, generó una emergencia ambiental que requirió la intervención articulada de diferentes organismos de socorro y autoridades.

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La conflagración fue reportada por la comunidad pero debido a las dificultades de acceso al lugar y a la complejidad para establecer inicialmente el punto exacto donde se encontraba el foco, fue necesario coordinar el traslado de los equipos de emergencia mediante una lancha de la Policía Nacional.

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Las primeras labores de control fueron adelantadas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatapé y posteriormente se sumaron unidades de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, EPM y organismos de gestión del riesgo para fortalecer las labores de extinción.

"Durante la atención a la emergencia no se registraron personas afectadas ni viviendas comprometidas, así como tampoco se evidenciaron animales heridos o muertos, pues, al momento. A las 2 y 20 de la tarde, más de 27 personas pertenecientes a los diferentes organismos de emergencia continuaban adelantando estas labores de control y de atención con el apoyo de una máquina de extinción de incendios", aseguró el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por los bomberos, las llamas afectaron aproximadamente 51.923 metros cuadrados de vegetación, equivalentes a 5,1 hectáreas. No obstante, pese a la extensión del incendio, no se reportaron daños estructurales en el lugar.

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Durante la atención de la emergencia no se registraron personas afectadas ni viviendas comprometidas, así como tampoco se evidenciaron animales heridos o muertos como consecuencia del incendio.

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