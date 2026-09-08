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"Me da mucha tristeza”: Federico Gutiérrez tras muerte de novia del hijo del vicepresidente

La joven falleció tras sufrir complicaciones en medio de la Maratón de Medellín que se corrió el pasado domingo.

JULIANA ÁVILA- TOMADA REDES SOCIALES.jpg
Foto: Tomada de sus redes sociales
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

La familia del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, atraviesa por un momento complicado luego de que se conociera que la novia del hijo mayor del funcionario, Juliana Ávila, fue la víctima mortal de la Maratón de Medellín.

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Blu Radio pudo confirmar que la familia Restrepo Céspedes recibió la noticia del fallecimiento de la joven que corrió la distancia de 21K y quien sufrió tres ataques al corazón y tuvo que ser revivida la misma cantidad de veces en la capital de Antioquia.

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Hay que recordar que Juliana Ávila, quien vivía en Bogotá, fue trasladada al Hospital General de Medellín en donde lastimosamente falleció a pesar de los múltiples intentos de los especialistas por salvar la vida de la joven, pareja sentimental de Julián Restrepo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó la situación y mostró su solidaridad con la familia del vicepresidente de Colombia, asegurando que había conocido a Juliana cuando la familia Restrepo visitó recientemente la ciudad.

"Yo conocí a Juliana, y me da mucha tristez. Yo expreso mi pesar, mi solidaridad con su familia, por supuesto, también con el señor vicepresidente, con su hijo Julián. Es una es un resultado realmente muy muy trágico", manifestó el mandatario.

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Hay que precisar que Juliana junto a Julián Restrepo estuvieron presentes en la reciente Feria de las Flores de Medellín, en donde participaron en varios eventos como el Desfile de Silleteros, y otros eventos de la capital de Antioquia.

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La organización de la Maratón de Medellín lamentó profundamente el desenlace fatal de Juliana Ávila y expresó su solidaridad con la familia y los seres queridos de la participante de la competición.

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